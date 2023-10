‘Italiaanse media speculeren over zorgwekkende minimale schorsing voor Tonali’

Woensdag, 18 oktober 2023 om 12:25 • Wessel Antes • Laatste update: 12:49

Sandro Tonali gaat minimaal voor een jaar geschorst worden, zo melden diverse Italiaanse media, waaronder la Gazzetta dello Sport. De 23-jarige middenvelder van Newcastle United, die afgelopen zomer voor 70 miljoen euro overkwam van AC Milan, zou ook hebben gegokt op wedstrijden van de Italiaanse grootmacht terwijl hij daar onder contract stond. Tonali kan in het ergste scenario zelfs voor vier jaar geschorst worden.

De controleur, die afgelopen week uit de Italiaanse selectie werd gezet, heeft al toegegeven te kampen met een gokverslaving en werkt volledig mee aan het onderzoek. Tonali zou hebben gegokt op wedstrijden van Milan waarin hij zelf niet in actie kwam, maar loopt daarmee alsnog een risico. De FIFA en Italiaanse voetbalbond zien dit als een misdaad van sportief wangedrag. De kans is groot dat de UEFA en FA een eventuele sanctie jegens Tonali overnemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tonali gokte voornamelijk op overwinningen van Milan bij wedstrijden waaraan hij niet deelnam. De vijftienvoudig international van Italië speelde door de jaren heen liefst 130 officiële wedstrijden voor i Rossoneri waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 13 assists. Afgelopen zomer maakte Tonali de verrassende overstap naar Newcastle. Of zijn gokproblemen een invloed hebben gehad op de transfer naar Engeland is vooralsnog onduidelijk.

Vorige week donderdag verlieten Tonali en Nicolò Zaniolo de Italiaanse ploeg, nadat ze al door de politie ondervraagd waren. De Italiaanse voetbalbond meldde in een statement dat het beide middenvelders heeft laten terugkeren naar hun clubs, ‘ook om hen te beschermen’. Momenteel is er een onderzoek naar de illegale gokactiviteiten aan de gang. Naast de twee bovengenoemde spelers worden er nog meer dan tien andere voetballers verdacht van betrokkenheid.

In het Italiaanse dagblad Corriere della Sera werden afgelopen weekend naasten van Tonali geciteerd. Zo zou de middenvelder van Newcastle in huilen zijn uitgebarsten, en er op dit moment behoorlijk doorheen zitten. “Hij is bang, de klap was groot”, vertelden ze onder meer. De rechtspoot zou zelfs vrezen voor zijn loopbaan, daar een jarenlange schorsing catastrofale gevolgen kan hebben.

Nicolò Fagioli

Dinsdag werd al bekend dat Juventus-middenvelder Fagioli (22) de eerste speler is die daadwerkelijk een straf krijgt in het Italiaanse gokschandaal. Fagioli werd, net als Tonali en Zaniolo, beschuldigd van illegaal gokken. Het seizoen van de jonge Italiaan zit er daarmee al zo goed als op. Volgens Fabrizio Romano wordt de schorsing van de middenvelder zeer spoedig officieel aangekondigd. Het Openbaar Ministerie van Turijn zou het besluit tevens al goedgekeurd hebben. Fagioli had vorige week woensdag reeds toegegeven dat justitie in Turijn hem verdenkt van gokken via illegale websites.

Fagioli geeft toe met een schuld van liefst 3 miljoen euro te kampen en wijst ook met een beschuldigende vinger naar Tonali. “Hij was degene die mij voorstelde om op het illegale Icebet te spelen. Ik begon met het inzetten op wedstrijden in Tirrenia, tijdens een trainingskamp van Italië O21. Ik begon met spelen omdat anderen het deden.” Fagioli zat er de afgelopen maanden doorheen. “Ik had het gevoel dat ik alleen maar voetbalde om mijn schuld af te lossen. Tijdens Sassuolo - Juventus (in april 2023, red.) werd ik gewisseld. Ik barstte in tranen uit op de bank, denkend aan mijn gokschulden.”