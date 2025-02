Italiaanse media zien dissonant bij PSV: 'Hij werd constant voorbij gedribbeld'

Juventus trok dinsdagavond aan het langste eind in de eerste wedstrijd van de tussenronde van de Champions League: PSV werd in het eigen Allianz Stadion met 2-1 geklopt. Italiaanse media zijn lovend over zowel Juventus als PSV en verwachten een zinderende return in Eindhoven.

De Oude Dame kwam via Weston McKennie in de eerste helft op voorsprong. Tien minuten na rust poetste Ivan Perisic de achterstand weg met een mooie knal in de korte hoek. Toch ging de thuisploeg er in de slotfase met de winst vandoor dankzij een treffer van Samuel Mbangula.

De grootste sportkrant van Italië, La Gazzetta dello Sport, zag na de gelijkmaker van Perisic alles fout gaan bij Juventus. “Na de onverwachte 1-1 vervalt Juventus in een vicieuze cirkel van wantrouwen: verkeerde passes, enorme slaaptekorten en veelvuldige misverstanden.”



"Met name de twee net ingevallen vleugelspelers missen meer ballen dan ze raken”, doelt de krant op oud-Ajacied Francisco Conceição en latere doelpuntenmaker Mbangala.

Goal Italia zag Juventus juist beter worden toen Conceição in het veld kwam. Het medium schrijft dat de Portugees telkens gemakkelijk voorbij Mauro Júnior kon dribbelen en geeft laatstgenoemde dan ook een 4,5 voor zijn optreden.

Noa Lang en Ivan Perisic krijgen van Goal Italia het hoogste cijfer aan Eindhovense zijde. “De twee vleugelspelers van PSV wisten te overtuigen.”

Tuttosport schrijft tot slot dat Juventus nog lang niet zeker is van de volgende ronde. “Volgende week zal de ploeg van Thiago Motta dezelfde intensiteit moeten brengen om te kunnen winnen.”