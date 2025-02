Italiaanse media geven antwoord op vraag of Gimenez start voor AC Milan tegen Feyenoord

Santiago Gimenez maakt woensdagavond zijn basisdebuut voor AC Milan in het Champions League-duel met Feyenoord, melden diverse Italiaanse media. De Mexicaan was in zijn eerste twee wedstrijden voor i Rossoneri al belangrijk met een assist tegen AS Roma en een goal tegen Empoli. Verder zal Milan maar op twee middenvelders een beroep kunnen doen in Rotterdam.

De eerste basisplek van Gimenez kan een hele bijzondere worden: dit zou in De Kuip zijn, bij Feyenoord, waar hij zo populair was. Giménez kwam bij Feyenoord in 105 wedstrijden 65 keer tot scoren. Dit bracht hem in de afgelopen transferperiode dan ook de overgang naar Milaan op, die Feyenoord zo’n 35 miljoen euro opleverde.

Bij AC Milan ontbreken ook twee van de vier belangrijke middenvelders. De Amerikaan Yunus Musah is geschorst voor het duel van woensdagavond en de Engelsman Ruben Loftus-Cheek heeft nog steeds last van een hamstringblessure. Hierdoor houden de Italianen alleen nog Tijjani Reijnders en Youssouf Fofana over.

Verder mist AC Milan verdedigers Alessandro Florenzi en Emerson Royal. Beide backs kampen met blessures. Bij Feyenoord zijn er ook de nodige afwezigen: Justin Bijlow, Gernot Trauner, Jordan Lotomba, Calvin Stengs, Chris-Kévin Nadje en Ramiz Zerrouki zullen allemaal niet aanwezig zijn. Zij kampen allen met blessures.

AC Milan kende een goede laatste voorbereiding op het Champions League-treffen met Feyenoord. De ploeg van trainer Sérgio Conceição won zaterdag met 0-2 van Empoli door doelpunten van Rafael Leão en Gimenez. In de groepsfase van de Champions League ging de Feyenoord-opponent als nummer dertien door naar de tussenronde.

Ook Feyenoord kende een soort van goede voorbereiding. Met een 3-0-overwinning op Sparta leek het er iets beter uit te zien voor de Rotterdammers dan de weken ervoor, maar het ontslag van trainer Brian Priske vlak voor de wedstrijd tegen Milan heeft toch voor een hoop onrust en media-aandacht gezorgd.

Feyenoord - AC Milan wordt woensdagavond om 21:00 uur gespeeld. De returnwedstrijd staat gepland op dinsdag 18 februari om 18:45 in het San Siro. De winnaar van deze ontmoetingen zal het opnemen tegen Arsenal of Inter in de achtste finale.

Vermoedelijke opstelling AC Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernández; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Gimenez, Félix.