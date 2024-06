‘Italiaans voetbalicoon op brute wijze overvallen tijdens Spanje - Italië’

‘Italiaans voetbalicoon Roberto Baggio op brute wijze overvallen in afgelegen villa tijdens Spanje - Italië’

Roberto Baggio beleefde donderdag angstige momenten tijdens het EK-duel tussen Spanje en Italië (1-0). De 57-jarige Italiaan en zijn familie werden volgens Corriere del Veneto tijdens de wedstrijd overvallen door vijf gewapende mannen, waarbij Baggio zelfs gewond raakte.

In Italië is de gewapende overval een dag later hét onderwerp van gesprek. Baggio was donderdagavond thuisgebleven met zijn vrouw en drie kinderen, om de tweede groepswedstrijd van Italië op het EK te bekijken.

In zijn woning in Altavilla Vincentina, gelegen in het noorden van Italië, kreeg Baggio tijdens de tweede helft plotseling bezoek van vijf dieven. Volgens de Italiaanse media waren zij uit op geld, juwelen en horloges. Baggio moest het tijdens die zoektocht het meest ontgelden.

Het Italiaanse voetbalicoon ontving meerdere klappen met een pistool, dat ook enige tijd tegen zijn hoofd werd gedrukt. Daarnaast werd Baggio samen met zijn gezin opgesloten in een kamer.

Volgens de Italiaanse media ging de groep dieven als ‘professionals’ te werk. Baggio probeerde zich nog te verdedigen, maar kreeg daardoor juist te maken met zwaarder geweld. De dieven zouden tussen 22:00 uur en 22:40 uur in de afgelegen villa zijn geweest, om vervolgens zonder berouw te vertrekken.

Uiteindelijk moest Baggio de deur eigenhandig openbreken, waarna hij de politie inschakelde. De voormalig schaduwspits, die 57 interlands speelde namens Italië, werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

Daar werd de hoofdwond die Baggio opliep gehecht. De overige aanwezigen raakten niet gewond tijdens de overval. De politie hoopt snel een update te geven over de huidige situatie en vervolgstappen die het gaat ondernemen.

