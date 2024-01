Israëlische voetballer in Turkije gearresteerd en ontslagen na doelpuntviering

De Israëlische voetballer Sagiv Jehezkel is zondag door Turkse autoriteiten aangehouden en ontslagen door zijn werkgever. De voetballer van Antalyaspor vierde zondag zijn doelpunt tegen Trabzonspor (1-1) door zijn gezwachtelde pols te tonen. Daarop stond de tekst "100 dagen. 07/10", verwijzend naar de terroristische aanslag van Hamas in Israël honderd dagen geleden, en een Davidster.

De 28-jarige Jehezkel werd zondag gearresteerd, maar is maandagochtend weer vrijgelaten zolang het onderzoek loopt. Direct na de wedstrijd werd de Israëlische voetballer uit de selectie gezet.

Jehezkel is inmiddels ontslagen door Antalyaspor, een actie die de Turkse ploeg klauwen met geld kost. Volgens de Israëlische minister van Buitenland, Israel Katz, keert Jehezkel weer terug naar Israël.

BREEK: Sagiv Jehezkel is gearresteerd en staat nu voor de Turkse rechter???? Eerder werd hij door z’n Turkse voetbalclub ontslagen omdat hij nadat hij scoorde aandacht vroeg voor Israëlische gijzelaars “100 days, 7 October” https://t.co/BY6PCEhyLg — Gidon the Sluis (@thesluis) January 15, 2024

In een verklaring liet Antalyaspor zondag weten dat hij 'in strijd met de waarden van ons land had gehandeld' en dat zijn gedrag 'ingaat tegen de gevoeligheden van ons land'.

Niet veel later gaf de Turkse minister van Justitie Yilmaz Tunc te kennen dat hij een onderzoek naar Jehezkel zou starten, wegens 'het publiekelijk aanzetten tot haat en vijandigheid'.

"Ik wilde niemand provoceren, ik ben geen pro-oorlog persoon", zou Jehezkel in een reactie hebben gezegd tegen het regionale DHA News. "Ik ben gewoon iemand die wil dat na honderd dagen de oorlog stopt."

De minister van Defensie van Israël, Yadav Gallant, reageerde woedend op de aanhouding van de voetballer. De 'schandalige arrestatie' was volgens hem een 'uitdrukking van hypocrisie en ondankbaarheid'.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties