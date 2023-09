Isaac Babadi luistert debuut namens Jong Oranje op met een doelpunt

Vrijdag, 8 september 2023 om 20:20 • Wessel Antes • Laatste update: 20:25

Jong Oranje heeft vrijdagavond een eenvoudige zege geboekt op de leeftijdsgenoten uit Moldavië. In het Mandemakers Stadion was het elftal van debuterend bondscoach Michael Reiziger met 3-0 te sterk dankzij doelpunten van Dirk Proper, Isaac Babadi en Million Manhoef. Daardoor starten de Nederlandse beloften met drie punten aan de EK-kwalificatiecyclus, waarin Jong Macedonië dinsdagmiddag de volgende tegenstander is.

Reiziger had in zijn basiself plaats voor zeven debutanten. Calvin Raatsie, Rav van den Berg, Jorrel Hato, Isaac Babadi, Sontje Hansen, Emmanuel Emegha en Ruben van Bommel verschenen allen voor het eerst op een wedstrijdformulier van Jong Oranje. Ajacied Devyne Rensch is de kersverse aanvoerder van het Nederlandse beloftenelftal, dat het deze interlandperiode moet doen zonder Ryan Gravenberch en Brian Brobbey. Laatstgenoemde ontbreekt vanwege lichte klachten aan zijn hamstring, terwijl Gravenberch zich heeft afgemeld vanwege zijn late transfer naar Liverpool deze zomer.

Een ?????-gekleurde goal voor Jong Oranje ?? pic.twitter.com/5MBqADIW6e — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2023

Jong Oranje was in Waalwijk zoals verwacht de bovenliggende partij. Het elftal van Reiziger verzuimde echter om vroeg op voorsprong te komen. Emegha speelde zich knap vrij, maar zag zijn poging vervolgens wild over vliegen. Een inzet van Proper verdween naast het doel van de Moldaviërs. De middenvelder van NEC wist de ban uiteindelijk alsnog te breken dankzij een waar Nijmeegs doelpunt. Na een goede actie van Sontje Hansen wist Proper de 1-0 tegen de touwen te schieten.

Isaac Babadi scoort bij zijn debuut voor Jong Oranje ???? pic.twitter.com/kitZqtC9Fn — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2023

De assist was direct het laatste wapenfeit van Hansen, die werd vervangen door Million Manhoef. Debutant Babadi, die zich opnieuw toonde als een aanstormend talent, wist de score in de 67ste minuut op aangeven van Youri Baas te verdubbelen: 2-0. Het slotakkoord was vervolgens voor Manhoef, die de mooiste treffer van de avond mocht noteren. De aanvaller van Vitesse was het eindstation van een prachtige aanval: 3-0.