Isaac Babadi laat kans voor open doel liggen: ploeggenoot vol verbazing

Dinsdag, 12 september 2023 om 22:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:29

PSV-middenvelder Isaac Babadi liet dinsdagmiddag in het EK-kwalificatieduel met Noord-Macedonië een enorme kans liggen. De international van Jong Oranje schoot in de slotfase hopeloos voor open doel naast, waardoor de wedstrijd slechts met 0-2 werd gewonnen. Ploeggenoot Noah Ohio kon in gesprek met ESPN niet begrijpen hoe Babadi deze kans om zeep hielp.

Ohio was in het duel met Noord-Macedonië de grote uitblinker door de openingstreffer voor zijn rekening te nemen en bij de 0-2 van Kenneth Taylor een strafschop te versieren. In de slotfase dacht hij ook nog een assist op zijn naam te kunnen schrijven, echter schoot Babadi van dichtbij over.

Noah Ohio kan de misser van zijn maatje Isaac Babadi niet geloven. "Ik weet niet hoe hij die niet op goal heeft geschoten, hoe mis je dat?!" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 12, 2023

Ohio werd na de overwinning op Noord-Macedonië gebeld door ESPN. De aanvaller werd naast zijn goede prestaties ook gevraagd naar de misser van Babadi. “Haha ja, ik hem heb gesproken. Ik weet niet hoe hij die niet op goal heeft geschoten. Hoe mis je deze kans? Hij had alle tijd! Maar Isaac is mijn maatje”, liet de spits van Standard Luik weten.

Door de overwinning op Noord-Macedonië deed Jong Oranje uitstekende zaken in de EK-kwalificatiereeks voor het eindtoernooi van 2024. De Nederlandse beloften hebben nu zes punten na twee duels en zijn koploper in de kwalificatiepoule. Jong Oranje speelt in oktober de volgende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Georgië en Gibraltar.