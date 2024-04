IS plaatst angstaanjagend bericht en maakt van CL-duels doelwit van aanslag

De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft het gemunt op de Champions League-duels van deze week, zo blijkt uit een post van IS op social media. Spaanse media pakken dinsdagochtend uit met de toenemende terreurdreiging.

In het laatste weekend van maart stonden de Duitse autoriteiten ook al op scherp voorafgaand aan het duel tussen Bayern München en Borussia Dortmund (0-2). Er werd toen extra politie ingezet, omdat de politie een tip had gekregen dat IS het aanwezige supporters had gemunt.

De wedstrijd in München verliep zonder problemen, maar nu moeten de autoriteiten in Engeland, Frankrijk en Spanje ook op hun hoede zijn. De IS plaatst op social media een foto met de namen van de stadions waar deze week gespeeld gaat worden. De plaat wordt begeleid met de tekst: ‘Kill Them All’.

Volgens Marca zijn de Spaanse autoriteiten altijd waakzaam voor aanslagen rondom voetbalwedstrijden, maar de duels van deze week worden nu aangemerkt als een extra hoog-risico duel.

Dinsdagochtend komt een overheidsdelegatie in Spanje bijeen voor een crisisberaad. Er wordt dan overlegd of er aanvullende maatregelen genomen zullen worden. Vooralsnog gaan de wedstrijden gewoon door.

Dinsdagavond speelt Arsenal in eigen huis tegen Bayern München en staat tevens de kraker van de kwartfinale op het programma: in Madrid nemen titelfavorieten Real Madrid en Manchester City het tegen elkaar op.

Op woensdag wordt het eerste duel tussen Paris Saint-Germain en FC Barcelona afgewerkt in Parijs. Tegelijkertijd neemt Atlético Madrid in het Wanda Metropolitano op tegen Borussia Dortmund.



