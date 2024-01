Is opvolger Koeman al bekend bij Oranje? ‘KNVB hoeft niet ver te zoeken’

Mikos Gouka ziet in Peter Bosz een geschikte bondscoach voor het Nederlands elftal, zo heeft hij verteld in de AD Voetbalpodcast. De trainer van PSV liet deze week doorschemeren dat een rol als bondscoach hem wel ligt. Als het aan Gouka ligt voegt de KNVB daad bij die woorden.

PSV was afgelopen week op trainingskamp in Spanje, waar Bosz uitgebreid sprak met presentatrice Maddy Janssen. Gevraagd naar zijn ambities als trainer, reageerde hij weloverwogen. “Ik denk dat ik hierna stop.” Janssen vroeg zich af waarom. “Dan is het toch mooi geweest? Dan wil ik naar palmbomen gaan kijken en wil ik ook genieten”, aldus Bosz.

Bosz krabbelde later in het gesprek enigszins terug. “Ik weet het ook niet hè? Dus moet ik het eigenlijk ook niet zeggen... Ik heb niet zoiets dat ik hierna per se naar de Premier League wil. Kijk als het Nederlands elftal komt, dat lijkt me geweldig.” Bosz kwam in zijn spelersloopbaan acht keer uit voor Oranje.

Gouka denkt dat Bosz een geschikte kandidaat is met zijn voetbalvisie. "De kwalificatiecyclus is vaak hit and run, daar kun je niet heel veel doen met een selectie. Maar trainers van dit kaliber hebben wel meer middelen om de spelers in hun systeem te laten renderen. Bosz is natuurlijk een trainer die vaak op het trainingsveld staat."

"Als je eenmaal gekwalificeerd bent heb je genoeg tijd om te trainen", gaat Gouka verder. "Dan kun je gericht toewerken naar een bepaalde manier van spelen. Wat ze tussendoor kunnen doen is contact houden met spelers en beelden bekijken. Hij zet de deur wagenwijd open. Het is niet dat ze in Zeist nog hoeven te twijfelen of hij het wil doen."

Wat Gouka betreft is dit het ideaalplaatje voor de KNVB. "Doorgaans hebben ze geen lijst met zes of zeven kandidaten klaarliggen, dus dit gaat hem uiteindelijk wel een keer worden, zoals Arne Slot het ook een keer gaat worden. Die heeft het ook al eens laten doorschemeren. Maar Slot zit in een andere fase van zijn trainersloopbaan, die wil nog in het buitenland werken."

Gouka noemt het een ABC'tje dat Bosz straks de gedroomde kandidaten is. "We hebben een tijd gehad dat je volgens de publieke opinie geen Nederlander mocht zijn als je bondscoach van Oranje wilde worden. Maar je ziet hoe moeilijk het is om een geschikte kandidaat te vinden. Met Bosz en Slot hebben we trainers die tot de verbeelding spreken met hun manier van spelen."

