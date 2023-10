Is Malik Tillman in Rotterdam wederom de uitblinker voor PSV?

Zondag, 8 oktober 2023 om 11:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:01

PSV wist de eerste zeven duels van dit Eredivisie-seizoen allemaal winnend af te sluiten. Trainer Peter Bosz wil niets liever dan die fraaie reeks zondag een vervolg geven met een overwinning op bezoek bij Sparta Rotterdam. Wellicht dat Malik Tillman weer een bijdrage kan leveren aan het succes van de Eindhovense ploeg, mits hij een basisplaats krijgt van zijn coach.

De afgelopen zomer gearriveerde Tillman tekende vorige week nog voor het derde doelpunt van PSV tegen FC Volendam, ver in blessuretijd. Mede hierdoor stapten de Eindhovenaren met een 3-1 overwinning van het veld. Het was het tweede doelpunt in de Eredivisie van Tillman, die begin september ook al scoorde in de door PSV met 0-4 gewonnen uitwedstrijd tegen provinciegenoot RKC Waalwijk.

