Is hij toch fit? De Jong niet in selectie Oranje maar wel op training Barça

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 14:25 • Jan Hoeksema

Frenkie de Jong is niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de aankomende EK-kwalificatieduel tegen Ierland en Gibraltar, zo werd vrijdagochtend bekend. Op diezelfde dag verscheen de middenvelder wel op de training bij FC Barcelona. De vraag die rijst: is De Jong fit of niet?

Woensdag meldde de Spaanse krant Sport nog dat de ex-Ajacied nog wel een maand aan de kant zou kunnen staan met een enkelblessure. Hij miste daardoor onder meer al de laatste interlandperiode met Oranje.

Desondanks keerde hij vrijdagochtend terug bij de groepstraining van zijn club, samen met de eveneens geblesseerde Jules Koundé, Robert Lewandowski, Pedri en Raphinha. Het vijftal leek daardoor plotseling tóch beschikbaar voor de topper tegen Real Madrid op zaterdag.

"Ik was ook verrast dat ze erbij konden zijn", vertelde trainer Xavi daarover op een persconferentie later op de dag. "Ze voelen zich goed, maar we moeten afwachten hoe ze er morgen voor staan en of ze tot de wedstrijdselectie kunnen behoren."

Nog geen garanties voor De Jong, zo klinkt het. "We gaan het in ieder geval niet forceren met die spelers. Ze moeten echt honderd procent fit zijn om in actie te komen." Xavi maakt later op de vrijdag een beslissing over het selecteren van het vijftal.

Ondertussen werd De Jong dus niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Dat wil echter niet zeggen dat de 54-voudig international niet bij de definitieve selectie zit, zo liet bondscoach Ronald Koeman weten.

“We hebben ervoor gekozen alleen spelers op deze voorlopige lijst te zetten die honderd procent fit zijn", vertelde de oefenmeester vrijdag. "Natuurlijk houdt onze medische staf de fitheid van alle spelers nauwlettend in de gaten. Pas over twee weken maak ik de definitieve selectie bekend. Het kan dus gebeuren dat we dan alsnog kunnen kiezen voor jongens die niet op deze lijst staan.”