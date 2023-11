Is Gimenez de Eredivisie echt ontgroeid? ‘Blijf nog maar even bij Feyenoord’

Dat de Mexicaanse bondscoach Jaime Lozano vindt dat Santiago Gimenez de Eredivisie is ontgroeid, zorgt voor verbazing bij Maarten Wijffels. De journalist van het Algemeen Dagblad is juist van mening dat de topschutter beter nog een tijdje bij Feyenoord kan blijven, voordat hij de stap maakt naar de Europese top.

Lozano heeft hoge verwachtingen van de pas 22-jarige Gimenez. "Hij kan de toekomstige spits worden van dit Mexico", zo klonk het in gesprek met de Latijns-Amerikaanse zender Star+. "Santi doet het boven verwachting goed bij Feyenoord, waardoor ik denk dat hij klaar is voor de stap naar een betere competitie."

"Het is ook goed voor Santi om de volgende stap te zetten", voegde de enthousiaste Lozano daaraan toe. "Natuurlijk is de Eredivisie van een goed niveau, maar ik denk dat hij inmiddels heeft bewezen een hoger niveau aan te kunnen in Europa."

Wijffels verwacht dat de uitspraak van Lozano over Gimenez best weleens gevolgen kan hebben. "Dat krijgt toch een dynamiek de komende maanden", voorspelt de voetbalvolger in de AD Voetbalpodcast. "Want ik weet niet beter, dat hoorde ik ook bij PSV over Hirving Lozano, dan dat ze de Eredivisie en de Nederlandse topclubs echt hoog aanslaan."

"PSV is een mooi voorbeeld, maar Ajax inmiddels ook. Die hebben echt Mexicaanse internationals gehad die grote dingen presteren in Europa", doelt Wijffels op onder meer de afgelopen zomer naar West Ham United vertrokken Edson Álvarez. "De Eredivisie staat in Mexico dus echt goed aangeschreven."

Wijffels houdt wat betreft de uitspraken van de Mexicaanse bondscoach overigens een slag om de arm. "Het kan zijn dat hij het niet iets anders gezegd heeft, dat weten we niet. Maar de boodschap die wij meekrijgen is echt dat het tijd is voor de volgende stap voor Gimenez. Daar kun je natuurlijk van mening over verschillen."

"Maar als ik Gimenez zie spelen de laatste weken, dan zou ik zeggen: 'Blijf nog maar even bij Feyenoord, want het plafond is nog niet bereikt hier'. De bondscoach heeft gezegd wat hij ervan vond, en dat mag hij doen. Maar het krijgt wel een eigen dynamiek straks. Trekt zo'n iongen zich daar wat van aan, of helemaal niet? Zijn vader vind het volgens mij juist fantastisch dat hij bij Feyenoord blijft", aldus Wijffels.