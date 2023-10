Is Denzel Dumfries vanavond de uitblinker van Oranje tegen Frankrijk?

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 15:00 • Rian Rosendaal

Het Nederlands elftal staat voor de zware taak om vrijdagavond af te rekenen met Frankrijk. Er spelen waarschijnlijk ook revanchegevoelens, want in maart ging Oranje kansloos met 4-0 onderuit in het Stade de France. Nederland, met een prominente rol voor Denzel Dumfries, wil niets liever dan met drie punten van het veld in de Johan Cruijff ArenA afstappen.

Dumfries is onder bondscoach Ronald Koeman uitgegroeid tot een vaste waarde rechts op het middenveld van Oranje. Ook tegen Frankrijk zal dus veel verwacht worden van de onvermoeibare rechtspoot van Internazionale, die zijn loopbaan ooit begon als rechtsback. Met Dumfries op de flank werd in september afgerekend met Griekenland (3-0) en Ierland (1-2).

