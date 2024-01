Is de ontketende Luuk de Jong ook in de beker de grote held van PSV?

PSV won zeventien keer op rij in de Eredivisie, een evenaring van het clubrecord uit het seizoen 1987/88. Woensdagavond echter ligt de focus op de TOTO KNVB Beker. FC Twente is namelijk de tegenstander van de Eindhovenaren in de tweede ronde. De bekerontmoeting begint om 21:00 uur.

Luuk de Jong was afgelopen zaterdag de grote held van het ongenaakbare PSV. De aanvalsleider tekende namelijk voor een hattrick tegen Excelsior (3-1 winst) en bezet daardoor de tiende plaats op de topscorerslijst aller tijden in de Eredivisie. De Jong doorbrak daarnaast de grens van 150 goals voor PSV in alle competities. De ervaren spits staat tevens op 200 optredens in competitieverband.

