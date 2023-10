Is Calvin Stengs opnieuw uitblinker van Feyenoord in de Champions League?

Woensdag, 4 oktober 2023 om 12:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:48

Feyenoord staat deze week voor een serieuze test in Europees verband. Het elftal van trainer Arne Slot treedt woensdagavond in de poulefase van de Champions League namelijk aan tegen tweevoudig verliezend finalist Atlético Madrid. Bij de Rotterdammers zullen veel ogen gericht zijn op Calvin Stengs, die na een wat moeizame start zijn draai lijkt te hebben gevonden in De Kuip.

Stengs had twee weken geleden een belangrijk aandeel in de 2-0 overwinning van Feyenoord op Celtic in de eerste speelronde van het miljardenbal. De aanvallende middenvelder nam in blessuretijd van de eerste helft een vrije trap waar doelman Joe Hart geen antwoord op had. Stengs scoorde afgelopen zaterdag ook en mede door die treffer wist Feyenoord in de eigen Kuip met 3-1 te winnen van Go Ahead Eagles. Aan de voormalig AZ'er de taak om ook belangrijk te zijn in Madrid.

