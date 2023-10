Irritatie bij Van Dijk ondanks overwinning: ‘Vreselijk, het is onvoorstelbaar’

Maandag, 16 oktober 2023 om 23:41 • Jan Hoeksema • Laatste update: 00:00

Virgil van Dijk was na afloop van het gewonnen EK-kwalificatieduel met Griekenland (0-1) niet te spreken over de staat van het veld. De aanvoerder van Oranje vertelde voor de camera bij de NOS content te zijn met de belangrijke overwinning, maar Van Dijk kon het niet laten een opmerking te maken over de grasmat.

Het Nederlands elftal leek af te stevenen op een teleurstellend gelijkspel in Athene. In de eerste helft liet Wout Weghorst na om zijn ploeg op voorsprong te schieten vanuit een strafschop en ook andere kansen werden door Oranje onbenut gelaten.

Vlak voor het einde van de wedstrijd kreeg het Nederlands elftal echter nog een kans vanaf elf meter. Ditmaal ging Van Dijk achter de bal staan en hij faalde niet. Door zijn goal in de derde minuut van de blessuretijd werd er alsnog gewonnen van Griekenland.

Matchwinner Van Dijk wilde het na afloop voornamelijk over één ding hebben: het slechte veld in Athene. “Heb je het veld gezien? Vreselijk. Dat dit mag op dit niveau, dat is onvoorstelbaar.” Wel was de aanvoerder blij met de cruciale zege van Oranje.

“Dit was een heel belangrijke pot”, aldus Van Dijk. “Bij ons was er ontlading en vreugde, het was een mooie avond. Er stond een enorme druk op deze wedstrijd, dat voelden we allemaal. Dan moet je jezelf opladen en jezelf voorbereiden op een lastige wedstrijd. We hebben de zege eruit gesleept, dat is het belangrijkste.”

Tijjani Reijnders

Iemand die na het duel wel met een brede glimlach verscheen was Tijjani Reijnders. De middenvelder van AC Milan speelde net als tegen Frankrijk (1-2 verlies) een verdienstelijke wedstrijd en was na afloop tevreden met zijn eigen spel. "Het is aan mij om dit vol te gaan houden", zegt Reijnders tegenover Jeroen Stekelenburg.

"Het is nooit genoeg. Ik wil altijd nog beter zijn dan in mijn vorige wedstrijd." De voormalig AZ-middenvelder ging ook nog in op de winnende goal van Van Dijk. "Dat was een lekker moment. Daarna was het even oppassen met al die flesjes die op het veld vlogen”, lacht Reijnders. “In Nederland was deze wedstrijd honderd procent gestaakt. Gelukkig is iedereen er zonder kleerscheuren van afgekomen.”