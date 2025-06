Simone Inzaghi tekent op pikante plaats miljoenencontract bij Al-Hilal

Simone Inzaghi is officieel de nieuwe hoofdtrainer van Al-Hilal. De van Inter afkomstige coach tekent bij de club uit de Saudi Pro League een contract voor twee seizoenen. Inzaghi strijkt tot medio 2027 een salaris op van in totaal 26 miljoen euro, zo melden diverse buitenlandse media.

''Het is een geweldige kans voor mij om bij Al-Hilal aan de slag te gaan'', jubelt Inzaghi op het clubkanaal van zijn nieuwe club. ''En het is tevens geweldig om binnenkort uit te komen tegen Real Madrid.'' Inzaghi en consorten treden op 18 juni op het WK voor clubteams aan tegen de Spaanse grootmacht.

Inzaghi krijgt bij Al-Hilal de beschiking over spelers als Kalidou Koulibaly, João Cancelo, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic. De ploeg bezet momenteel plek twee in de Saudische competitie.

De Saudische club nam recent afscheid van de Braziliaan Jorge Jesus. Volgens L’Equipe deed Al-Hilal Zinedine Zidane een aanbod. De Fransman kon in Saudi-Arabië honderd miljoen euro gaan verdienen, maar besloot het aanbod af te wijzen.

Inzaghi nam deze week afscheid van Inter, na een dienstverband van vier seizoenen. De beslissing kwam enkele dagen na de pijnlijke 5-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Inzaghi ondertekende overigens in Parijs, de standplaats van de beste club in Europa, zijn contract met Al-Hilal.

De Italiaanse trainer bouwde sinds zijn komst in 2021 aan een ware machine. Het resultaat mag er zijn: Inzaghi won met Inter één keer de Serie A, twee keer de beker, drie keer de Super Cup en bereikte twee Champions League-finales.

Cesc Fàbregas is de topkandidaat om Inzaghi op te volgen in Milaan. De Spaanse trainer, die Como naar de tiende plek loodste in het eerste jaar terug in de Serie A, staat al in contact met de leiding in het Giuseppe Meazza.