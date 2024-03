Invallers MbappÃ© en DembÃ©lÃ© weten puntenverlies PSG niet te voorkomen

Paris Saint-Germain is zondagmiddag blijven steken op een gelijkspel. In het eigen Parc des Princes kwam de ploeg van Luis Enrique niet voorbij Stade de Reims: 2-2. Kylian Mbappé vertolkte op andere wijze dan gebruikelijk een hoofdrol: de Franse superster begon op de bank.

Het is niet de eerste keer dat Mbappé geen negentig minuten maakt. Enrique gaf eerder al aan zich met PSG voor te bereiden op een leven na Mbappé. Ook Ousmane Dembélé hoefde overigens niet te rekenen op een basisplaats bij les Parisiens. Keylor Navas wél. Hij verving Gianluigi Donnarumma.

Oh oh oh... Hakimi! ?? Geklungel achterin bij Paris Saint-Germain en Stade Reims opent de score: 0-1! ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGSDR pic.twitter.com/Ql8PLoie3Y