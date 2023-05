‘Internetheld’ raakt Noa Lang in zijn ziel: ‘Sommigen van jullie gaan te ver’

Maandag, 15 mei 2023 om 20:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:56

Noa Lang is het slachtoffer geworden van kwetsende teksten op sociale media. De aanvaller van Club Brugge openbaart maandagavond via Instagram een DM van een man die het op zijn zoon gemunt heeft. "Iedereen hoopt dada beest sterft", schrijft de man in kwestie bij een foto van Lang met zijn zoon. "Op mij haten elke dag is geen probleem. Maar sommige van jullie internethelden gaan te ver man", schrijft Lang bij de screenshots.

Voor Lang was er ook goed nieuws te melden maandag. De buitenspeler van Club Brugge is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Oranje speelt in juni in eigen land de Final Four van de Nations League, waarin het in de halve finale tegen Kroatië zal uitkomen. Spanje en Italië zijn de overige deelnemers. Lang maakt deel uit van een 32-koppige selectie, die waarschijnlijk over twee weken zal worden teruggebracht.