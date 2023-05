Internet leeft massaal mee met Feyenoord-fan die in december zoon verloor

Maandag, 15 mei 2023 om 18:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:59

Dat voetbal meer is dan negentig minuten achter een bal aanrennen met 22 spelers, bleek maandagmiddag wel tijdens de huldiging van Feyenoord. ESPN sprak daar met een vrouw die afgelopen december haar zoon verloor. Speciaal voor de huldiging droeg de vrouw een foto haar haar zoon met zich mee. Beelden van het interview komen hard binnen bij de kijkers.

ESPN-verslaggever Sinclair Binschop merkt de vrouw op. "Ik had hier willen staan met mijn zoon, maar die is helaas overleden in december", vertelt de vrouw. "Dat was een grote Feyenoord-fan. Hij ligt ook op het Feyenoord-veld, naast Christian Gyan. Daar ben ik heel blij mee. Hij is erbij vandaag. Ik weet het zeker. Ik weet het echt zeker. Ik mis hem zo, mijn enigst kind."

Om stil van te worden. ?? pic.twitter.com/dsGSDSAKkW — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2023

De emoties van de vrouw worden ook gevoeld bij de mensen thuis. "Pffff, ontzettend triest dit. Welke club je ook support zo een verhaal gaat door merg en been", reageert iemand op Twitter. "Wat heeft die jongen een lieve moeder gehad. Heel veel sterkte!", schrijft een ander.