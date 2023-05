Internazionale profiteert optimaal en overtuigend van gelijke spelen concurrente

Woensdag, 3 mei 2023 om 23:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:57

Internazionale heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van AC Milan en AS Roma tegen respectievelijk Cremonese (1-1) en AC Monza (1-1). De ploeg van trainer Simone Inzaghi moest tegen Hellas Verona in de beginfase nog wat kansen toestaan, maar liet daarna geen spaan heel van de thuisploeg: 0-6. Lautaro Martínez en Edin Dzeko wisten allebei tweemaal het net te vinden. Nummer vier Inter heeft nu twee punten meer dan Atalanta, Milan en Roma.

Bij Hellas moesten Jayden Braaf, Deyovaisio Zeefuik en Cyril Ngonge zich schikken in een reserverol. in de 4-4-1-1-opstelling van de thuisploeg waren Simone Verdi en Adolfo Gaich de meest aanvallende pionnen. Bij Inter ontbrak Robin Gosens. De Duitser was midweeks nog goud waard voor i Nerazzurri door tien minuten voor tijd de 2-1 te maken tegen Lazio. Gosens kwam bij het maken van die treffer echter verkeerd terecht op zijn schouder, waardoor hij verstek moest laten gaan tegen Hellas. Gosens' vervanger tegen Lazio, Stefan de Vrij, kreeg net als Denzel Dumfries een basisplaats toebedeeld tegen Hellas. Samir Handanovic kreeg de voorkeur boven André Onana.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hellas kreeg na een minuut of 11 een kans via Davide Faraoni, die uiteindelijk een onnauwkeurige pass gaf in kansrijke positie. Even later stuitte Simone Verdi op Handanovic, die zijn ploeg daarna de regie zag overnemen. Dzeko en Danilo D'Ambrosio stuitten nog op Hellas-doelman Lorenzo Montipo, die even later alsnog moest vissen. Gaich probeerde weg te koppen, maar zag zijn inzet in eigen doel belanden: 0-1. In de minuten die volgden liet Inter zich van zijn meest effectieve kant zien. Allereerst schoot Hakan Calhanoglu schitterend raak, waarna Dzeko op aangeven van Martínez de derde van de avond binnenschoot: 0-3.

Na rust ging Inter vrolijk door. Nadat Henrikh Mkhitaryan zijn poging eerst nog over zag gaan, was het bij de volgende mogelijkheid wel raak. Marcelo Brozovic gaf mee aan Martínez, die er met een mooi stiftje 0-4 van maakte. Amper tien minuten later liet Dzeko zien in vorm te zijn, door zeer fraai raak te schieten vanaf de rand van de zestien. In het laatste half uur van de wedstrijd nam Inter het voet wat van het gaspedaal en speelde het het duel professioneel uit. In minuut 92 zorgde Martínez alsnog voor de kers op de taart door een rebound binnen te werken: 0-6.