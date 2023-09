Internazionale presenteert Davy Klaassen met uiterst opmerkelijke video

Donderdag, 7 september 2023 om 14:35 • Wessel Antes • Laatste update: 14:43

Het lijkt er niet op dat de bedenker van de aankondigingsvideo’s van Internazionale weet wat voor type speler zijn club met Davy Klaassen heeft binnengehaald. De dertigjarige middenvelder, die vorige week zijn transfer naar Milaan afrondde, wordt in zijn presentatievideo neergezet als tovenaar. “Let there be magic”, valt te lezen als bijschrift bij de video. Klaassen doet in het fragment eerst een aantal goocheltrucs alvorens hij zijn gezicht laat zien. Hoewel de 41-voudig international in zijn carrière niet echt naam maakte door middel van zijn fenomenale techniek, verwacht men bij i Nerazzurri dus toch wat hoogstandjes van de ras-Ajacied.