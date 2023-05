Internazionale kan dankzij bliksemstart eerste CL-finale sinds 2010 al ruiken

Woensdag, 10 mei 2023 om 22:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:07

Internazionale heeft woensdagavond een zeer grote stap gezet naar de eerste Champions League-finale sinds 2010. Mede dankzij een geweldige start werd stadsgenoot en eeuwige rivaal AC Milan met 0-2 verslagen in de eerste halve finale in het San Siro. Edin Dzeko en Henrikh Mkhitaryan tekenden voor de vroege goals van de bezoekers. Bij de thuisploeg liet de absentie van de geblesseerde Rafael Leão zich duidelijk voelen. Bij Inter waren er basisplaatsen voor André Onana en Denzel Dumfries, terwijl Stefan de Vrij als invaller werd gebruikt. De returnwedstrijd tussen beide Milanese grootmachten is volgende week dinsdag.

Trainer Stefano Pioli koos bij Milan voor Mike Maignan op doel, met voor hem in de verdediging van rechts naar links Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori en Theo Hernández. Sandro Tonali en Rade Krunic moesten zorgen voor de balans op het middenveld van de thuisclub, terwijl de aanvallende impulsen werden verwacht van Brahim Díaz, Ismaël Bennacer en Alexis Saelemaekers. Olivier Giroud was de aanvalsleider bij Milan, dat in de kwartfinale over twee duels te sterk was voor de Italiaanse kampioen Napoli.

Inter-coach Simone Inzaghi koos voor een 3-5-2-systeem in het San Siro. Onana was de doelman van dienst en in de verdediging opereerden van rechts naar links Matteo Darmian, Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni. Dumfries begon als meest rechtse middenvelder en op het middenrif was verder plaats voor Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan en Federico Dimarco. Lautaro Martínez en Dzeko moesten voorin zorgen voor het gevaar. De Vrij begon net als afgelopen weekeinde tegen AS Roma (0-2 winst) op de bank bij Inter, maar kreeg na rust wel speeltijd als invaller.

Inter, de huidige nummer vier in de Serie A, kende een bliksemstart in het San Siro. In de achtste minuut was Dzeko Calabria de baas bij een hoekschop en diens inzet met links was Maignan te machtig: 0-1. De manschappen van Pioli roken bloed en kwamen slechts drie minuten later op 0-2. Martínez liet een voorzet vanaf links van Dimarco slim lopen, waardoor Mkhitaryan een vrije doorgang had richting het doel van Milan. De Armeense middenvelder wachtte totdat Maignan naar rechts dook, om vervolgens door het midden raak te schieten. Het had binnen het eerste kwartier nog erger kunnen worden voor het verbijsterde Milan, ware het niet dat de knal van Calhanoglu tegen de paal terecht kwam. Er was meer tegenslag voor de gastheren: Bennacer raakte geblesseerd en moest worden vervangen door Junior Messias.

Inter bleef gevaar stichten en leek na een halfuur een strafschop te krijgen. De VAR oordeelde echter dat Martínez veel te makkelijk naar de grond ging na een lichte aanraking door Kjaer. De schwalbe kwam de Argentijnse spits overigens niet op een gele kaart te staan. Daarnaast werd de gele kaart voor Kjaer geschrapt door arbiter Jesús Gil Manzano. Opvallend in de eerste helft waren ook de diverse botsingen tussen Hernández en Dumfries. Desondanks hield Manzano de kaarten op zak. Milan probeerde het wel, maar was aanvallend onmachtig. Inter haalde dan ook met gemak en met een 0-2 voorsprong de rust.

Geen wissels halverwege bij Milan, dat na rust probeerde terug te komen in de wedstrijd. Díaz pegelde de bal net naast en Junior Messias faalde eveneens in kansrijke positie, na goed voorbereidend werk van Tonali. Kort daarvoor raakte Giroud Dumfries met de elleboog, al bleef een gele of rode kaart uit. Inter toonde zich ook gevaarlijk en het was aan Maignan te danken dat Dzeko niet opnieuw kon scoren. Pioli bracht met Divock Origi en Malick Thiauw vers bloed in en haalde Kjaer en Saelemaekers werden naar de kant gehaald. Milan was kort daarna ongelukkig met een schot van Tonali op de paal. Inter wisselde ook en de moegestreden Dzeko en Dimarco werden afgelost door Romelu Lukaku en De Vrij.

Er waren in het San Siro even flinke knallen te horen op de tribune, maar desondanks legde Manzano de Champions League-kraker niet tijdelijk stil. In de slotfase leek Krunic goed weg te komen toen hij Bastoni bij een corner vol in de ribben raakte. De VAR besloot dat de middenvelder, die al geel op zak had, mocht blijven staan. De VAR oordeelde korte tijd later dat de ingevallen Thiaw geen hands maakte in de zestien op een schot van Darmian. Bij Inter maakte Martínez in de slotminuten nog plaats voor Joaquín Correa. De eveneens ingevallen Roberto Gagliardini wilde in kansrijke positie een tegenstander te veel uitspelen en werd van de bal gezet in de zestien van Milan. Het had geen gevolgen voor Inter, dat met uitstekende papieren aan het thuisduel met Milan begint.