‘Internazionale kan bod van 45 miljoen tegemoet zien voor André Onana’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 11:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:12

André Onana heeft de mogelijkheid om zijn carrière voort te zetten in de Premier League, schrijft onder meer de Daily Mail. De doelman van Internazionale staat op het wensenlijstje van Chelsea, dat bereid is om 45 miljoen euro te betalen. Onana moet als vervanger dienen van Edouard Mendy, die na zijn blessure voorbij is gestreefd door Kepa Arrizabalaga. De voormalig Ajacied heeft nog een contract tot medio 2027 bij Inter.

Mendy was lange tijd de onbetwiste nummer één onder de lat bij Chelsea, maar moest een groot gedeelte van het seizoen missen vanwege blessureleed en zag na zijn terugkomst het doel verdedigd worden door Kepa. De Senegalees weigert daarop zijn tot medio 2025 lopende contract te verlengen, wat maakt dat Chelsea de zoektocht naar een vervanger heeft ingezet. Een van de belangrijkste kandidaten lijkt Onana, al krijgt de club serieuze concurrentie van andere niet nader genoemde clubs.

Naast het aanstaande vertrek van Mendy zou Chelsea ook openstaan voor aanbiedingen voor Kepa, schrijft The Telegraph. Om het keepersbestand weer op orde te krijgen zijn the Blues bereid om 45 miljoen euro neer te tellen voor Onana. Het salaris van de dopingzondaar valt binnen de loonstructuur van de Londense grootmacht. La Gazzetta dello Sport schreef eerder al over een mogelijke ruildeal tussen Kepa en Onana. Bij een mogelijk vertrek heeft Inter Guglielmo Vicario (Empoli) geïdentificeerd als gedroomde opvolger.

Onana kende een moeizame start bij Inter, maar heeft clubman Samir Handanovic inmiddels naar de bank verdreven en staat op 35 officiële wedstrijden. Daarin wist hij zestien keer zijn doel schoon te houden. Onana staat met Inter in de halve finale van de Champions League en de finale van de Coppa Italia. In de Serie A moet de ploeg van Simone Inzaghi alles op alles zetten om de vierde plek vast te houden. Atalanta, AC Milan en AS Roma hijgen in de nek met een achterstand van twee punten: 58 tegenover 60.