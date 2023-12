Internazionale dankt Marusic voor horroravond; Lautaro passeert Milito en Vieri

Internazionale is de wedstrijd tegen Lazio schadevrij doorgekomen. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verliet Stadio Olimpico met een 0-2 zege dankzij treffers van Lautaro Martínez en Marcus Thuram. Lazio-verdediger Adam Marusic speelde bij beide treffers een negatieve hoofdrol. Met name bij de eerste goal, waar hij Martínez een een-op-een-kans bood, ging de Montenegrijn ernstig de fout in. Koploper Inter staat nu vier punten los van Juventus; Lazio staat elfde.

Bij Lazio werd spits Ciro Immobile geflankeerd door Mattia Zaccagni en Felipe Anderson. Aan de kant van Inter ontbreken Denzel Dumfries en Stefan de Vrij nog altijd. Voorin werd Martínez gesteund door Thuram, met achter hen het gebruikelijke vijfmansmiddenveld.

In de openingsfase in Stadio Olimpico gebeurde er weinig. Het tempo lag laag en spaarzame aanvallen leverden weinig tot niets op. Rond het half uur begonnen de kansen wel te komen. Immobile kreeg een redelijke kopkans, waar hij niets mee deed. Zijn poging vloog naast. Aan de andere kant van het veld kreeg Thuram een mogelijkheid uit een rebound. Ook hij schoot naast.

Een enorme blunder van Marusic leidde vlak voor rust de openingstreffer voor Inter in. De verdediger wilde terugspelen op Ivan Provedel, maar zag daarbij Martínez over het hoofd. De Argentijn omspeelde Provedel en schoot net op tijd de bal tegen de touwen, voordat Mario Gila nog kon ingrijpen: 0-1. Met zijn treffer kwam Martínez op 29 goals in een kalenderjaar. Geen enkele andere Inter-spits deed dat beter sinds 2000. Diego Milito en Christian Vieri maakten er ooit 28 in een jaar.

Vlak na rust kwam Nicolò Rovella dicht bij de gelijkmaker. Hij ontfutselde de bal bij Hakan Calhanoglu en kreeg aan de rechterkant van de zestien een vrije schietkans, maar zag Yann Sommer uitstekend redding brengen. Maurizio Sarri probeerde wat te forceren door Luis Alberto te brengen.

Vlak na de entree van de Braziliaan viel echter de 0-2. Nicolò Barella zette goed en leek even balverlies te lijden, maar Marusic verdedigde opnieuw slecht uit. Barella kreeg opnieuw balbezit en gaf af op Thuram, die ruimte zag in de verre hoek. De Fransman schoot overtuigend raak: 0-2.

Henrikh Mkhitaryan kreeg na nieuw balverlies, dit keer bij Rovella, de kans op de 0-3. Hij wist Provedel uit een vrij lastige hoek niet te passeren. Desondanks was het wel vrij duidelijk dat het aanvallend onmachtige Lazio niet meer terug zou komen in de wedstrijd. De Romeinen creëerden weinig en waren niet opgewassen tegen Inter, dat het volwassen uitspeelde. Manuel Lazzari kreeg nog rood wegens commentaar op de leiding na een niet gegeven vrije trap.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 16 13 2 1 32 41 2 Juventus 16 11 4 1 14 37 3 AC Milan 16 10 2 4 11 32 4 Bologna 16 7 7 2 8 28 5 Napoli 16 8 3 5 9 27 6 Fiorentina 16 8 3 5 7 27 7 AS Roma 16 7 4 5 9 25 8 Atalanta 15 7 2 6 6 23 9 Torino 16 6 5 5 -2 23 10 Monza 16 5 6 5 -1 21 11 Lazio 16 6 3 7 -2 21 12 Lecce 16 4 8 4 -2 20 13 Frosinone 16 5 4 7 -5 19 14 Genoa 16 4 4 8 -5 16 15 Sassuolo 16 4 4 8 -6 16 16 Cagliari 16 3 4 9 -13 13 17 Udinese 16 1 10 5 -13 13 18 Empoli 16 3 3 10 -18 12 19 Hellas Verona 16 2 5 9 -10 11 20 Salernitana 15 1 5 9 -19 8

