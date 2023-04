Internazionale begint met één Nederlander; Schmidt laat Neres op de bank

Woensdag, 19 april 2023 om 19:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:01

De opstellingen van Internazionale en Benfica zijn bekend. Inter-trainer Simone Inzaghi laat zoals verwacht Stefan de Vrij op de bank plaatsnemen, maar stelt in Denzel Dumfries toch een Nederlander op. Laatstgenoemde begint als rechtermiddenvelder in een 3-5-2-systeem. Aan de kant van Benfica heeft trainer Roger Schmidt een basisplaats in huis voor Nicolás Otamendi, die terugkeert van een schorsing. Fredrik Aursnes staat aan de aftrap, terwijl David Neres het moet doen met een reserverol. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Van zijn laatste acht wedstrijden won Inter er slechts één, uitgerekend bij Benfica in de heenwedstrijd. Na die 0-2 overwinning staan i Nerazzurri er uitstekend voor, maar afgelopen weekend tegen AC Monza bleken ze andermaal kwetsbaar te zijn (0-1). Toch kunnen de Milanezen buigen op uitstekende vooruitzichten: van de laatste achttien keren dat Inter het heenduel van een Europees tweeluik buitenshuis won, bekerde het zeventien keer verder. Benfica heeft minimaal drie doelpunten nodig om Inter binnen de reguliere speeltijd uit te schakelen. De laatste keer dat Inter in de Champions League met een marge van drie verloor, was in 2011 tegen Schalke 04 (2-5). Milan Skriniar is er niet bij, hij ontbreekt wegens een rugblessure.

Schmidt kan op zijn beurt niet beschikken over de geblesseerden Julian Draxler en Alexander Bah, al keert sterkhouder Otamendi wel terug. De Argentijn was in de heenwedstrijd nog geschorst. Benfica verloor zijn laatste drie wedstrijden, terwijl de club een groot gedeelte van het seizoen ongeslagen bleef. Door de 1-0 nederlaag op zaterdag in blessuretijd bij middenmoter GD Chaves is de voorsprong op FC Porto geslonken tot vier punten. Toch weet Schmidt dat zijn ploeg in staat is om van een Italiaanse topclub te winnen, daar Juventus in de groepsfase van het miljardenbal tweemaal aan de kant werd gezet (1-2, 4-3). Bovendien: Benfica is ongeslagen in zijn laatste zeven uitwedstrijden op het hoogste Europese niveau.

Opstelling Internazionale: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Dzeko.

Opstelling Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luís, Chiquinho; Rafa Silva, João Mário, Aursnes; Ramos.