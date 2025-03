Internationale media lyrisch na Barcelona - Benfica: 'Hij is topkandidaat voor de Ballon d'Or'

Kranten, analisten en andere media zijn lyrisch over FC Barcelona na de wervelende eerste helft die de ploeg dinsdagavond speelde tegen Benfica. Lamine Yamal en Raphinha (twee keer) stalen de show namens de thuisploeg en worden bewierookt.

Barcelona kwam al vroeg in het duel op voorsprong. Yamal kapte met een heerlijke beweging twee verdedigers van Benfica uit en gaf vervolgens perfect voor op Raphinha, die van dichtbij binnenknalde. Even later legde de zeventienjarige aanvaller zelf aan voor een schot van buiten de zestien en maakte zo de tweede Catalaanse treffer.

Vlak voor rust tekende Raphinha voor het derde doelpunt. Alejandro Balde rende het hele veld over met de bal en gaf vervolgens in de zestien af aan de Braziliaan, die met links in de lange hoek raak schoot en de eindstand bepaalde op 3-1.

Thierry Henry denkt dan ook dat Raphinha een goede kans maakt om de Ballon d’Or te winnen dit jaar. “Kane, Salah en Dembélé staan er goed op, maar voor mij leidt Raphinha de race. Elf doelpunten in de Champions League is heel erg goed”, aldus de Fransman bij CBS Sports.

“Hij is voor mij de complete aanvaller. Mensen hebben het vaak over doelpunten en assists, maar als je kijkt naar hoe hij drukzet en ook zijn linksback helpt… Voor mij heeft hij alles”, is Henry lovend over de aanvaller van Barcelona.

Ook het Spaanse Marca is lovend over Raphinha. Het medium schrijft dat hij en Yamal als een stoomwals over Benfica heen gingen. “Hij is onvermoeibaar en gaat het record van Lionel Messi achterna. Veel aandacht gaat uit naar Robert Lewandowski en Yamal, maar hij verdient net zoveel lof.” Messi scoorde in het seizoen 2018/19 twaalf Champions League-doelpunten voor Barça, Raphinha kan dat record evenaren als hij nog één keer scoort.

Diario AS komt dan weer superlatieven tekort om de prestaties van Yamal te beschrijven. Volgens de Spaanse sportkrant komt de rechtsvoor van Blaugrana ‘uit een ander universum’. “Hij was de belangrijkste factor voor de overwinning, en dan te bedenken dat hij pas zeventien is…”

Ook Pedri wordt door AS bewierookt. De middenvelder werd twee keer Man of the Watch in het tweeluik tegen Benfica. “Pedri verdient een eervolle vermelding. Gaf de meeste passes op de helft van de tegenstander en creëerde drie grote kansen voor Barcelona.”

Tot slot meldde ook Rio Ferdinand zich na afloop van Barcelona - Benfica nog even op X. Hij heeft dinsdagavond genoten van het optreden van Yamal. “Ik heb dit nog nooit gezien. Zoveel kwaliteit en zo consistent op die leeftijd”, sprak de voormalig verdediger van Manchester United.



De redactie van The Athletic keek ook zijn ogen uit dinsdagavond. "Barcelona heeft waarschijnlijk de beste aanval in de Champions League. Raphinha en Lewandowksi hebben samen twintig goals gemaakt, en Yamal blijft verbazen met zijn zeventien jaar oud."