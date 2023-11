0 interlandgoals in 2023: ‘Hij heeft zijn spoken niet kunnen verjagen’

Donderdag, 16 november 2023 om 08:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:30

De vriendschappelijke interland tussen België en Servië was er een om snel te vergeten voor Loïs Openda. De voormalig spits van Vitesse, die bij zijn club RB Leipzig al negen keer wist te scoren in competitieverband, komt bij de nationale ploeg nog niet uit de verf.

Openda lijkt in de vorm van zijn leven te verkeren. Na de afgelopen seizoenen 19 (Vitesse) en 21 (RC Lens) keer gescoord te hebben in clubverband, hoopte men ook in België te profiteren van de scoringsdrift van de aanvalsleider.

In het kalenderjaar 2023 kwam Openda echter niet tot scoren namens de Rode Duivels. Ook woensdag wist hij het net niet te vinden. Kansen daartoe waren er voldoende. "Een groot contrast met zijn indrukwekkende cijfers bij Lens en RB Leipzig", concludeert Eddy Snelders dan ook bij Sporza.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Van de vier goede mogelijkheden mochten er zeker twee in, vond ik. Pas op: Openda creëert vaak zelf mee kansen door zijn diepgang en snelheid, maar de finesse in de afwerking bij zijn clubs ontbreekt. Ook tegen Oostenrijk en op het EK voor beloften was dat het geval."

De slotconclusie is dan ook hard. "Openda heeft zijn spoken bij de Duivels niet kunnen verjagen. Hopelijk volgt er snel een keerpunt", aldus Snelders. Openda werd tegen Servië na ruim een uur spelen vervangen door Michy Batshuayi.

In totaal kwam Opoenda in het kalenderjaar 2023 zeven keer in actie namens de nationale ploeg. Vijf keer tijdens een EK-kwalificatieduel, twee keer in een oefenduel. Sinds zijn debuut staat de teller op twaalf interlands, waarin hij tweemaal het net wist te vinden.

Youri Tielemans kon Snelders wel deels bekoren. "Ik vond hem beter dan de vorige interlands. Het is fijn om te zien dat hij die klasse nog steeds in zich heeft. Richting het EK moet hij wel meer speelminuten maken bij Aston Villa, want in de tweede helft zakte hij weer weg."