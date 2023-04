Interesse in Ruben van Bommel groeit: nóg twee Eredivisie-clubs melden zich

Vrijdag, 28 april 2023 om 17:18 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:27

De kans dat Ruben van Bommel volgend seizoen in de Eredivisie actief zal zijn, lijkt steeds groter te worden. Nadat De Telegraaf deze week al meldde dat Vitesse, FC Twente en AZ informeerden naar de situatie van de achttienjarige MVV’er, weet Voetbal International nu dat ook Go Ahead Eagles en FC Utrecht geïnteresseerd zijn in de jongste zoon van Mark van Bommel.

Behalve door bovengenoemde clubs is er volgens VI ook door clubs in Duitsland en Italië geïnformeerd naar de linksbuiten. De kans dat Van Bommel na dit seizoen een overstap naar het buitenland gaat maken, lijkt echter klein. Voor zijn ontwikkeling wil hij zoveel mogelijk spelen, waardoor zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar een overstap naar een club in de Eredivisie.

De situatie van Van Bommel is enigszins opvallend te noemen, daar hij geen contract heeft bij MVV. Hij begon het seizoen met invalbeurten en zonder contract, waarna hij na een paar goede wedstrijden toch een overeenkomst kreeg aangeboden. Die besloot hij niet te tekenen. Toch wil Van Bommel wel dat MVV wat zal overhouden aan een transfer. Daardoor is volgens betrokken partijen het meest logische scenario dat hij een contract tekent waarin afspraken staan vermeld over een vertrek, waar hij waarschijnlijk snel gebruik van zal maken.

Van Bommel speelde in de jeugd van SV Meerssen, PSV en MVV, alvorens hij bij laatstgenoemde club in augustus 2022 zijn officiële debuut in het eerste elftal maakte. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de basiself van de huidige nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen staat de teller op 29 officiële wedstrijden voor Van Bommel, waarin hij dertien keer scoorde en vijf keer als aangever fungeerde.