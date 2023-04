Interesse in Giménez neemt toe: bod van 18 miljoen euro wordt voorbereid

Donderdag, 27 april 2023 om 08:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:12

Lazio bereidt een bod van achttien miljoen euro voor op Santiago Giménez, zo meldt het Mexicaanse TUDN. De 22-jarige spits is bezig aan een uitstekend eerste seizoen bij Feyenoord en wordt naar verluidt door meerdere grote clubs gevolgd. De Spaanse sportkrant AS weet dat Giménez ook hoog op het verlanglijstje van Atlético Madrid en Internazionale staat.

Giménez noteerde in 41 officiële duels voor Feyenoord twintig goals. Voordat hij naar Europa vertrok was hij ook al topscorer van Mexico, waar hij het net namens CD Cruz Azul vijfmaal wist te vinden. Met zijn scoringsdrift heeft de spits nu de interesse gewekt van onder meer Atlético en Inter en Lazio. De Romeinen zouden zelfs al zo concreet in de markt zijn voor de aanvaller, dat er binnenkort een bod van achttien miljoen wordt neergelegd bij Feyenoord. De vader van Giménez gaat op korte termijn in gesprek met algemeen directeur Dennis te Kloese om de aanbiedingen voor zijn zoon te bespreken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De doorgaans betrouwbare Portugese journalist Pedro Sepúlveda maakte begin deze maand bekend dat Benfica gesprekken voert met de zaakwaarnemer van Santiago Giménez. Het eerste contact zou al gelegd zijn. O Glorioso schijnt erg geïnteresseerd te zijn in de diensten van de Mexicaans international. Voorlopig vormt de vraagprijs van Feyenoord, die naar verluidt 20 tot 25 miljoen euro bedraagt, wel een groot struikelblok voor de Portugezen.

Giménez kwam afgelopen zomer voor een bedrag van circa vier miljoen euro over van Cruz Azul. Waar hij in de openingsfase van het Eredivisie-seizoen de spitspositie vaak moest ‘delen’ met Danilo, geeft trainer Arne Slot hem sinds eind januari het vertrouwen als vaste basiskracht. In de laatste zeven duels van Feyenoord was Giménez vijf keer trefzeker.