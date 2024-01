Interesse Ajax in Henderson was diepste geheim: ‘Intern wist niemand er vanaf’

Voetbal International heeft in een reconstructie uiteen gezet hoe de komst van Jordan Henderson naar Ajax tot stand is gekomen. In de analyse komt onder meer naar voren dat bijna niemand intern op de hoogte was van de naderende komst van de Engelse middenvelder.

De komst van Henderson wordt voor een groot deel op het conto geschreven van Kelvin de Lang. De hoofdscout, die door het vertrek van Sven Mislintat gepromoveerd is en de technische zaken (tijdelijk) op zich neemt, heeft meteen goede zaken gedaan.

"De Lang realiseerde zich dat hij goud in handen kon krijgen en hield de belangstelling voor Henderson onder de radar", zet clubwatcher Tim van Duijn uiteen in het stuk. "Het was zelfs zo geheim dat bijna niemand bij de club er vanaf wist."

"In het diepste geheim planden De Lang en 'director of football' Marijn Beuker een afspraak met de entourage van Henderson", schetst Van Duijn. "De Lang en Beuker lieten er geen gras over groeien. Ze besloten flink gas bij te geven en de belangstelling concreter te maken."

De eerste aanbieding die Ajax deed aan Henderson kwam tot stand na overleg met de Raad van Commissarissen, adviseur Louis van Gaal en financieel directeur Susan Lenderink. "Ajax wist de belangstelling voor Henderson onder de pet te houden, maar toen het in de media uitlekte, sloeg ook de onzekerheid wat toe."

"De Lang en co. hielden het hoofd echter koel en laten zich niet van de wijs brengen door bijvoorbeeld ‘serieuze interesse’ van Juventus." De Italiaanse topclub toonde belangstelling, maar kon Henderson alleen huren. Ajax had daardoor meteen een streepje voor.

"Mogelijk dat De Langs eerste transferwindow ook meteen een van zijn meest hectische zal zijn. Eentje waarin hij de verwachtingen naar de achterban bewust laag hield, maar waarin hij met het strikken van Henderson meteen naam maakt", aldus Van Duijn. "Højbjerg was De Langs droomkandidaat, maar met een speler als Henderson heeft de interim-TD ook uitstekende zaken gedaan."

