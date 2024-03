Inter wint ook van stuntploeg Bologna; Zirkzee baalt van gemiste kans

Inter lijkt het kampioenschap niet meer te kunnen ontgaan. I Nerazzurri wonnen na een uitstekende eerste helft met 0-1 van Bologna. Een rake kopbal van Yann Bisseck zorgde voor het verschil tussen de twee ploegen. Joshua Zirkzee had de gelijkmaker op zijn schoen, maar miste en baalde zichtbaar na zijn wissel. Bij Inter kreeg invaller Davy Klaassen 25 seconden na zijn entree al geel wegens protesten richting de scheidsrechter. Inter staat achttien punten los van Juventus, dat nog wel in actie moet komen. Bologna lijdt een dure nederlaag met het oog op een Champions League-ticket.

Bij Bologna had trainer Thiago Motta basisplaatsen in huis voor Sam Beukema en Zirkzee. De van AZ overgekomen Jens Odgaard, die als invaller al tweemaal scoorde in de Serie A, stond voor het eerst in de basis. Jesper Karlsson ontbrak wegens een blessure. Bij Inter zaten Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Klaassen op de bank. De twee laatstgenoemden vielen na rust in. Alexis Sánchez en Marcus Thuram waren de spitsen; Lautaro Martínez kreeg rust met het oog op de return in de Champions League tegen Atlético Madrid.

Inter liet vanaf het begin zien de te kloppen ploeg te zijn en verscheen al snel meerdere keren gevaarlijk voor het doel van Bologna-goalie Lukasz Skorupski. Zo moest de Pool handelend ingrijpen op een schot van Alexis Sánchez, die het tevergeefs in de korte hoek probeerde. Ook Matteo Darmian had de score kunnen openen. Op aangeven van Bisseck schoot de rechtervleugelverdediger naast.

De grootste kans voor rust kwam op naam van Nicolò Barella. De controleur snoepte de bal af van Victor Kristiansen, die ruzie had met de bal. Barella stond plots oog in oog met Skorupski, die zich goed breed maakte en Bologna behoedde voor een achterstand. Ook op een poging van Carlos Augusto, die het probeerde met een schot richting de verre hoek, had de uitblinker van i Rossoblù een antwoord.

Tien minuten voor rust greep Inter alsnog de voorsprong. Een perfecte voorzet van Alessandro Bastoni kwam terecht bij Bisseck, die bij de tweede paal een overtuigende kopbal in huis had: 0-1. Inter bleef ook na de openingstreffer de bovenliggende partij en leek op slag voor rust op 0-2 te komen, ware het niet dat Kristiansen erger voorkwam met een puike tackle. Daarmee voorkwam de Deen dat Barella bij de tweede paal kon binnentikken.

Bastoni ???????????????? 'm voor! En daar is Bisseck die de 1-0 binnen kopt voor Inter! Wat een heerlijke voorzet ??#ZiggoSport #SerieA #BolognaInter pic.twitter.com/LVtTjKv0EL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2024

Ook na rust had Bologna, dat zijn laatste zes Serie A-duels won, in eerste instantie weinig in de melk te brokkelen. Toch slaagde de ploeg van Motta erin om zich terug in de wedstrijd te knokken. Zo had Odgaard een goede kapbeweging in huis en legde hij af op Stefan Posch, wiens schot niet ver naast het doel van Yann Sommer vloog.

Bologna trok steeds meer naar voren en kreeg kansen via onder meer Zirkzee, die daarvoor vrij onzichtbaar was. Een schot van de Schiedammer leek richting de verre hoek te vliegen, ware het niet dat zijn inzet gekeerd werd door ploeggenoot Remo Freuler. De volgende kans voor de Nederlander was een stuk groter. Na een fraaie kapweging had hij de hoek voor het uitkiezen. Zijn poging vloog echter niet genoeg richting de korte hoek en dus kon Sommer redding brengen.

In de slotfase kreeg onder meer Klaassen speeltijd van Inzaghi, die zag hoe de invaller al na 25 seconden geel pakte. De ex-Ajacied dacht recht te hebben op een ingooi, die hij niet kreeg, en moest de daaropvolgende protesten bekopen met een gele kaart. Inter zakte vrij ver terug en kwam in de slotfase goed weg toen een kopbal van Riccardo Orsolini net naast vloog. Inter hield stand, al lijkt het Marko Arnautovic even kwijt te zijn. De invaller, die werd uitgefloten door de supporters waar hij jarenlang voor speelde, liep een ogenschijnlijke spierblessure op.

