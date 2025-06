Inter-voorzitter: ‘We hebben niet een onbeperkt budget zoals Paris Saint-Germain’

Inter-voorzitter Giuseppe Marotta is ondanks de historische nederlaag in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (5-0) trots op zijn team.

In gesprek met verschillende media, waaronder Voetbalzone, vertelt Marotta: “Het is geen excuus, maar Italië heeft niet meer de economische macht die het ooit had. We hebben niet de kracht zoals PSG, dat onbeperkt budget heeft. Dit resultaat mag geen invloed hebben op hoe we naar ons seizoen kijken."

Trainer Simone Inzaghi heeft sinds zijn komst in 2021 een ware machine gesmeed. Het resultaat mag er zijn: Inzaghi won met Inter één keer de Serie A, twee keer de beker, drie keer de Super Cup en bereikte twee Champions League-finales.

De Italiaan staat in de belangstelling van Al-Hilal. Marotta hoopt dat Inzaghi Inter trouw blijft. “Zijn contract loopt nog een jaar door en hij heeft in de afgelopen vier seizoenen laten zien dat hij de rol die hij heeft, aankan. Hij is enorm professioneel en een negatieve avond doet niets af aan alle verdiensten."

Inzaghi zelf wilde niet ingaan op de geruchten. “Er is nu te veel teleurstelling om over de toekomst te praten. We hebben sinds 13 juli 58 wedstrijden gespeeld om hier te komen en nu over de toekomst praten voelt niet goed", liet een teleurgestelde Inzaghi weten.

Al-Hilal is druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De Saudische club nam recent afscheid van de Braziliaan Jorge Jesus. Volgens L’Equipe heeft Al-Hilal Zinedine Zidane een aanbod gedaan.

De Fransman kon in Saudi-Arabië honderd miljoen euro gaan verdienen, maar besloot het aanbod af te wijzen. Al-Hilal hoopt nu Inzaghi te verleiden en van de Italiaan de best betaalde trainer ooit te maken.