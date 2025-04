Inter verliest door geweldige halve omhaal van Bologna; Napoli in punten gelijk met koploper

Inter heeft zondag een flinke tik gekregen in de Italiaanse titelstrijd. De ploeg van Simone Inzaghi leed een 1-0 nederlaag in de kraker tegen Bologna door een geweldige halve omhaal diep in blessuretijd van Riccardo Orsolini. Inter staat nu in punten gelijk (71) met Napoli. Bologna neemt de vierde plaats over van Juventus.

Inter kwam al in de derde minuut dicht bij de voorsprong toen Lautaro Martínez de reflexen van goalie doelman Federico Ravaglia testte. De Milanezen bleven de bovenliggende partij, al kwam Bologna steeds beter in de wedstrijd.

Na een lange aanval kregen de gastheren hun eerste kans en bijna was het direct raak. Dan Ndoye loste een verdekt schot, dat de paal trof. Inter kreeg het steeds moeilijker tegen het goed spelende Bologna. Ndoye gaf scherp voor op Thijs Dallinga, die via Benjamin Pavard nipt naast schoot.

In de eerste helft kwam Alessandro Bastoni het dichtst bij een goal, toen zijn kopbal op het dak van het doel belandde. Na rust liepen de gemoederen hoog op en kregen Vincenzo Italiano en Massimiliano Farris het met elkaar aan de stok. Beide heren kregen rood.

Vlak voor tijd gaf Lautaro een zetje aan Ravaglia, die uit balans werd gehaald en de bal via een scrimmage op de paal zag belanden. De rebound viel voor de voeten van Mehdi Taremi, die zijn zeker lijkende goal voorkomen zag worden door een geweldige verdedigende ingreep van Juan Miranda. De treffer zou niet hebben geteld door de duw van Lautaro.

Aan de overkant kwam spits Santiago Castro centimeters tekort om zijn hoofd tegen een voorzet te zetten. De aanval bleef in leven en bij de tweede paal kreeg ook Nicolò Cambiaghi een dot van een kopkans, die hij onbenut liet door naast te koppen.

Zodoende bleef het bij 0-0 te blijven, maar het venijn zat in de staart. Een voorzet kwam perfect terecht bij Orsolini, die bij de tweede paal met een halve omhaal een memorabele goal maakte: 1-0.