Inter strikt man met meer dan honderd duels voor Ajax als nieuwe hoofdtrainer

Christian Chivu is de nieuwe trainer van Inter, zo weten transfermarktexperts Nicolò Schira en Fabrizio Romano vrijdagochtend te melden. De Roemeen heeft een contract tot medio 2027 getekend in Milaan.



Donderdag maakte Fabrizio Romano al bekend dat Chivu samen met Cesc Fabregas (trainer van Como 1907) de topfavorieten waren om de openstaande vacature in te vullen. De keuze is dus gevallen op Chivu.



Chivu was donderdag al rond met Inter, maar moest de onderhandelingen tussen zijn huidige club Parma en Inter nog afwachten. Die clubs zijn nu dus tot een akkoord gekomen.



Chivu was als speler tussen 2007 en 2014 zeven jaar actief voor i Nerazzuri. Met de club wist hij in 2010 de Champions League te winnen. Drie keer werd hij kampioen van Italië als speler.



Eerder speelde hij voor AS Roma en Ajax. In Amsterdam kwam hij tot meer dan honderd wedstrijden. De centrale verdediger werd in 2002 kampioen van Nederland en legde in datzelfde jaar beslag op de TOTO KNVB Beker.



Als trainer was Chivu eerder actief bij Jong Inter. In totaal was hij drie jaar verantwoordelijk voor de beloftenploeg van de club. Bij Parma stond hij pas sinds februari aan het roer.



Na het vertrek van Simone Inzaghi naar Al-Hilal moest Inter spoedig de zoektocht starten naar een nieuwe oefenmeester. De club incasseerde afgelopen seizoen harde klappen: de finale van de Champions League ging verloren tegen Paris Saint-Germain (5-0) en Inter eindigde tweede achter Napoli in de Serie A.