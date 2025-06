Inter strandt verrassend in achtste finales op WK voor clubs, Stefan de Vrij mist reuzekans

Inter is op het WK voor clubs gestrand in de achtste finales. De verliezend Champions League-finalist moest maandagavond zijn meerdere erkennen in Fluminense: 0-2. De openingstreffer werd al na drie minuten gescoord door Germán Cano. In de blessuretijd gooide Hercules de wedstrijd in het slot. In de kwartfinale nemen de Brazilianen het op tegen de winnaar van het duel tussen Manchester City en Al Hilal.

Inter, met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis, liep al binnen drie minuten tegen een achterstand aan. Een voorzet werd aanzienlijk van richting veranderd en kwam zo precies bij Germán Cano terecht, die de bal van dichtbij inkopte: 0-1.

Zo had Fluminense razendsnel de voorsprong te pakken en die wilde het op Italiaanse wijze verdedigen. De Brazilianen legden ontzettend veel energie in de wedstrijd en verdedigden geconcentreerd, tot grote frustratie bij Inter.

Federico Dimarco was gevaarlijk namens Inter, maar zag hoe de 44-jarige Fábio nog altijd uitstekende reflexen in huis had. Ook Marcus Thuram probeerde het, maar zijn volley vloog hoog over. Ignácio dacht Fluminense vlak voor rust op 0-2 te koppen, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft was het spelbeeld onveranderd, met Inter dat op zoek ging naar de gelijkmaker. Yann Sommer hield de Italianen ondertussen overeind met een schitterende redding op het afstandsschot van Jhon Arias.

Daarna was het Inter dat steeds meer kansen creëerde. Nicolò Barella claimde een strafschop na een vermeende handsbal van Thiago Silva, maar kreeg nul op het rekest. Daarna kreeg De Vrij de grootste kans van de wedstrijd. Lautaro Martínez kopte goed terug op de Nederlander, die de bal vervolgens helemaal verkeerd raakte en naast schoot.

Dimarco was daarna via een vrije trap nog dicht bij de gelijkmaker, voordat de kansen zich opstapelden voor Martínez, die het geluk niet aan zijn zijde had. Eerst werd zijn inzet knap gekeerd door Fábio, niet lang daarna zag de Argentijn zijn inzet op de paal verdwijnen. Fluminense gooide de wedstrijd via de 0-2 van Hércules in de blessuretijd volledig in het slot en plaatste zich zo als tweede Braziliaanse ploeg, na Palmeiras, voor de kwartfinales. Voor trainer Chivu is het toch wel een valse start te noemen bij Inter.