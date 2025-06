Inter-spits Lautaro Martínez gaat diep door het stof na horroravond tegen Paris Saint-Germain

Lautaro Martínez lijkt de extreem pijnlijke 5-0 nederlaag in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain een plekje te hebben gegeven. De Argentijn komt op Instagram met uitgebreide excuses aan de fans van Inter.

Net als vrijwel al zijn teamgenoten zakte Lautaro door het ijs tegen PSG. De Italianen werden volledig weggevaagd door de Fransen en de 5-0 einduitslag kon moeilijk geflatteerd worden genoemd.

"Beste, beste Interisti, ik schrijf dit bericht nu een paar dagen later, omdat het verdriet, de teleurstelling en de bitterheid van zaterdag moeilijk te verteren waren en nog een tijdje zullen blijven", begint de spits.

"Mijn excuses aan jullie allemaal dat ik jullie niet de droom heb kunnen waarmaken die we allemaal hadden. Ik wil alle Nerazzurri bedanken die bij ons waren in München, in San Siro en overal ter wereld. Jullie zijn altijd uniek."

"In het voetbal tellen de prijzen die je wint, dat is onmiskenbaar! Maar ik geloof ook dat het veel betekent om ons team twee keer in drie jaar naar de Champions League-finale te brengen, met zoveel opoffering om daar te komen."

"We hebben ervoor gevochten om deze emoties opnieuw te voelen, om titels te winnen en onvergetelijke avonden te beleven zoals die van 22 april." Op die dag werd FC Barcelona na een spektakelstuk met 4-3 aan de kant gezet. Daarmee bereikte Inter zijn tweede finale in drie jaar.

"Sinds de eerste dag dat ik in Milaan aankwam, hebben ik en al mijn teamgenoten ervoor gewerkt dat Inter zijn plek in de geschiedenis kon hervinden, zodat de club terug zou keren naar waar het hoort te zijn", vervolgt Lautaro.

"Zoals het gezegde luidt: 'Er zijn dagen waarop het makkelijk is om een Interista te zijn, andere dagen waarop het een plicht is, en dagen waarop het een eer is.' Vandaag is het een plicht voor ons allemaal om een Interista te zijn."

"Vandaag ben ik er meer dan ooit trots op dit shirt te dragen en aanvoerder te zijn van dit team, van deze selectie. Altijd Forza Inter", aldus Lautaro. El Toro lijkt deze zomer 'gewoon' te blijven bij Inter, in tegenstelling tot collega-aanvallers Mehdi Taremi, Joaquín Correa en Marko Arnautovic.