Inter profiteert van rode kaart Napoli en pakt Supercoppa dankzij Martínez

Inter heeft maandagavond beslag gelegd op de Supercoppa Italiana. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was in Riyadh met 0-1 te sterk voor regerend landskampioen Napoli. Lautaro Martínez zag zijn doelpunt in de eerste helft afgekeurd worden wegens buitenspel, maar kwam in de 91ste minuut alsnog op het scorebord en bezorgde zijn ploeg daarmee de trofee.

Bijzonderheden:

Stefan de Vrij stond aan de aftrap bij Inter. Davy Klaassen en Denzel Dumfries moesten het doen met een plek op de bank in Riyadh. De eerste kans van de wedstrijd kwam op naam van Federico Dimarco van Inter. De wingback nam het doel van Pierluigi Gollini onder vuur, maar zag zijn schot naast het doel gaan.

Onder meer Hakan Calhanoglu en Nicolò Barella probeerden de openingstreffer te maken, maar wisten het Gollini niet moeilijk te maken. Martínez wist de keeper van Napoli wél te verschalken, maar de Argentijnse spits van Inter zag dat de assistent-scheidsrechter een streep door die treffer zette wegens buitenspel van Marcus Thuram.

Yann Sommer voorkwam kort na rust met een heerlijke redding dat Napoli op voorsprong kwam. Khvicha Kvaratskhelia kwam vanaf de linkervleugel naar binnen en zocht de verre hoek, maar zag hoe de Zwitser zijn inzet kon keren. Napoli moest niet lang daarna met tien man verder, nadat Giovanni Simeone zijn tweede gele kaart in vijf minuten pakte. De zoon van Atlético Madrid-trainer Diego kwam te laat en ging op de voet van Francesco Acerbi staan.

Inter wilde gelijk profiteren van de man-meer-situatie en kwam via onder anderen Calhanoglu en Thuram nog dichtbij ook. Martínez zou uiteindelijk in de 91ste minuut de winnende binnenschieten. Benjamin Pavard kwam op vanaf de rechterflank en bracht Martínez met een teruggetrokken voorzet in stelling: 0-1. De Argentijnse spits voorkwam daarmee een penaltyserie en bezorgde Inter de Supercoppa.

Napoli – Inter 0-1

60’ rode kaart Giovanni Simeone90+1’ 0-1 Lautaro Martínez