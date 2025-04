Inter nadert persoonlijk akkoord met Braziliaan ter waarde van 30 à 35 miljoen euro

Inter is op weg om een nieuwe aanvaller aan zijn selectie toe te voegen. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano zijn de Milanezen in vergevorderde onderhandelingen met Olympique Marseille-speler Luis Henrique over de persoonlijke voorwaarden, en zijn de clubs met elkaar in gesprek. Uitgerekend Bayern München, dat woensdag in de Champions League werd uitgeschakeld door Inter, is eveneens geïnteresseerd.

Henrique is een 23-jarige Braziliaan die voornamelijk als linksbuiten speelt, maar ook aan de rechterkant uit de voeten kan. Henrique kwam al in de winter van 2020 naar Marseille, dat acht miljoen euro neerlegde om hem over te nemen van het Braziliaanse Três Passos.

Na een half jaar op huurbasis voor Botafogo te hebben gespeeld, keerde hij begin 2024 terug in Marseille. Sindsdien is hij uitgegroeid tot steunpilaar bij L'OM, waar hij dit seizoen vrijwel altijd verzekerd is van een basisplaats. Tot op heden maakte hij 11 goals en noteerde hij 14 assists in 104 wedstrijden.

Een persoonlijk akkoord is volgens de berichtgeving van Romano dichtbij. De clubs liggen wat verder uit elkaar. Marseille vraagt 30 à 35 miljoen euro voor Henrique, die tot medio 2028 vastligt in Stade Vélodrome. Het verschil tussen vraag en aanbod bedraagt momenteel ongeveer tien miljoen euro.

Naast Inter is ook Bayern geïnteresseerd, al gaat Romano niet dieper in op de precieze status van die interesse. Florian Plettenberg van Sky Sport deed dat enkele dagen geleden wel. De journalist schreef toen dat Bayern-directeuren Max Eberl and Christoph Freund in contact staan met de vertegenwoordigers van Henrique.

De interesse van Inter in Henrique heeft mogelijk te maken met een aanstaand vertrek van Mehdi Taremi of Marko Arnautovic. In de grotere wedstrijden moeten zij het vrijwel altijd doen met een reserverol, achter het vaste spitsenkoppel Lautaro Martínez - Marcus Thuram.

Arnautovic heeft een aflopend contact in San Siro en duidelijkheid over zijn toekomst na de zomer is er nog niet gekomen. Taremi heeft een contract tot medio 2027.