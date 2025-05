Inter na ware thriller tegen Barcelona naar Champions League-finale: Dumfries weer goud waard

Inter heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de finale van de Champions League. De zeer spectaculaire return thuis tegen Barcelona eindigde na reguliere speeltijd in een 3-3 gelijkspel, dezelfde uitslag als vorige week in Catalonië. Denzel Dumfries was opnieuw van levensbelang voor Inter met twee assists. De beslissing viel in de verlenging via een goal van Davide Frattesi: 4-3. Inter neemt het in de finale in München op tegen de winnaar van de halve finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal.

Bij Inter begon Denzel Dumfries in de basis, terwijl Stefan de Vrij in de verlenging inviel. Frenkie de Jong was de aanvoerder van Barcelona, waar Robert Lewandowski na een blessure terug bij de selectie was. De Pool begon op de bank achter spits Ferran Torres. Na het 3-3 gelijkspel uit het heenduel was er vooraf nog niets beslist.

In de openingsfase was het vooral Inter dat de toon zette. Nicolò Barella testte doelman Wojciech Szczesny met een hard schot, en in de 21e minuut viel de eerste treffer. Door een mislukte buitenspelval van Barcelona kon Denzel Dumfries doorbreken. De vleugelverdediger legde breed op Lautaro Martínez, die de bal in een leeg doel schoof: 1-0.

Barcelona werd via onder meer Lamine Yamal en Dani Olmo gevaarlijk, maar slaagde er niet in om voor rust tot scoren te komen. Inter bleef de gevaarlijkste ploeg, met mogelijkheden voor onder anderen Hakan Çalhanoglu en Henrik Mkhitaryan. Beide Inter-spelers schoten de bal vanuit zeer kansrijke positie rakelings naast. Kort voor rust claimde Inter een strafschop na een stevige ingreep van Pau Cubarsí op Martínez. Scheidsrechter Szymon Marciniak liet in eerste instantie doorspelen, maar besloot na advies van VAR Dennis Higler alsnog de bal op de stip te leggen. Çalhanoglu benutte het buitenkansje en verdubbelde de voorsprong: 2-0.

Na rust toonde Barcelona zich uitermate veerkrachtig. In de 54ste minuut werd een aanval over links knap afgerond. Gerard Martín vond Eric García bij de tweede paal, die de bal met een volley in de kruising schoot: 2-1. García had korte tijd later de gelijkmaker voor het intikken na een prachtige aanval van Barcelona, maar Sommer voorkwam dat met een fantastische redding.

Enkele minuten later was het opnieuw raak voor Barcelona. Wederom was Martín de aangever, ditmaal op Dani Olmo, die met een geplaatste kopbal de voorzet van de linksback binnenwerkte: 2-2.

In de 68e minuut leek Barcelona opnieuw een strafschop te krijgen, toen Lamine Yamal op de rand van het strafschopgebied werd neergehaald door Mkhitaryan. Marciniak wees direct naar de stip, maar corrigeerde zichzelf na overleg met Higler. De overtreding bleek net buiten het strafschopgebied te zijn. De vrije trap werd kort genomen, waarna Yamal op doel vuurde. De bal werd onbedoeld van richting veranderd door De Jong, die bijna met de rug scoorde, maar de bal ging over.

In de 89ste minuut leek de beslissing te vallen. Raphinha ontving de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied na een geweldige pass van Pedri. De linksbuiten van Barcelona kapte naar binnen en schoot eerst nog op doelman Yann Sommer. In de rebound bleef de Braziliaan alert en volleerde hij de bal alsnog overtuigend in de verre hoek: 2-3.

Inter moest daardoor vol op de aanval, waardoor Barcelona in de counter ruimte kreeg. Toen de blessuretijd net was ingegaan raakte Yamal de paal, waardoor Inter in leven bleef. In minuut 90+3 werd Dumfries opnieuw vrijgespeeld op de rechterflank. De voorzet van de vleugelverdediger bereikte Acerbi, die de 3-3 binnentikte. Er volgde een verlenging, waarin Inter na negen minuten toesloeg. Frattesi hield na een passje van Taremi even in en vond vervolgens beheerst de lange hoek: 4-3.

Barcelona moest in de achtervolging en kwam in de 114de minuut heel dichtbij, maar een schot van Yamal werd fenomenaal uit de hoek getikt door Sommer.