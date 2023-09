Inter Miami-fans verlaten stadion massaal na vroege wissel Lionel Messi

Donderdag, 21 september 2023 om 16:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:27

Fans van Inter Miami hebben zich in de nacht van woensdag op donderdag niet van hun meest trouwe kant laten zien. Sterspeler Lionel Messi werd in het MLS-duel tegen Toronto FC al in de 37ste minuut naar de kant gehaald, waarna de tribunes massaal leegstroomden. De Argentijn werd gewisseld wegens een blessure, vermoedelijk aan zijn been. De wissel vond plaats bij een 0-0 stand, waardoor de vertrokken supporters alle vier de goals in de uiteindelijke 4-0 zege van Miami misten.

Messi werd door trainer Gerardo 'Tata' Martino in de basisopstelling geposteerd tegen Toronto, net als onder meer Sergio Busquets en Jordi Alba. Miami kreeg het tegen de hekkensluiter van de Major League Soccer lange tijd niet voor elkaar om de score te openen en tot overmaat van ramp moest Messi in minuut 37 naar de kant. Even daarvoor werd al duidelijk dat Messi ergens last van had. De zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar werd uiteindelijk noodgedwongen vervangen door Robert Taylor. Martino gaf na afloop aan dat Messi last had van een opspelende oude blessure. Ernstig lijkt de kwetsuur niet, al komt het duel tegen Orlando City, in de nacht van maandag op dinsdag, nog te vroeg.

Opvallend genoeg ging het zonder Messi en Alba, die ook al in de eerste helft geblesseerd naar de kant moest, plots gesmeerd voor Miami. Tegen het einde van de eerste helft maakte Facundo Farias er 1-0 van. De Argentijn poeierde hard raak uit een volley. Dat doelpunt deed Miami goed, daar Messi's vervanger Taylor er in minuut 54 2-0 van maakte middels een fraai schot in de verre hoek. In de slotfase maakten de manschappen van Martino een einde aan illusies van de Canadezen.

De pas achttienjarige Benjamin Cremaschi maakte er 3-0 van met een schuiver in de verre hoek en als kers op de taart maakte andermaal Taylor er 4-0 van. Een schitterend wippertje van Farias kwam terecht bij de Fin, die niet nadacht en het dak van het doel vond. Miami staat nu dertiende en is zodoende nog maar vijf punten verwijderd van een play-off-plek. De club van mede-eigenaar David Beckham won drie van zijn laatste vier duels in de competitie.