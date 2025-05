Inter Miami deelt groot nieuws over voormalig Barcelona-ster Jordi Alba (36)

Inter Miami en Jordi Alba zijn tot overeenstemming gekomen over een nieuw contract. De inmiddels 36-jarige linksback heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot eind 2027 bij de club uit Florida houdt.

Alba is een belangrijke speler in het team van trainer Javier Mascherano, die zijn oud-ploeggenoot van FC Barcelona steevast in de basis opstelt. Alba laat ondanks zijn respectabele voetballeeftijd zien een meerwaarde te zijn, met bijvoorbeeld twee assists in zijn laatste twee wedstrijden.

"Ik ben blij dat ik mijn contract kan verlengen, omdat ik de wens heb om te blijven strijden, en vanwege hoe ik me voel bij de club, met de genegenheid die ik bij elke wedstrijd van de fans krijg", laat Alba weten via de officiële kanalen.

"Ik heb me de afgelopen twee jaar erg op mijn gemak gevoeld bij de club en ik voel me zeer geliefd door alle fans. We hebben de wens om te blijven strijden, te blijven winnen en hopelijk zoveel mogelijk titels te winnen."

Sinds zijn komst van Barcelona in de zomer van 2023 heeft Alba 68 wedstrijden gespeeld voor de ambitieuze club van mede-eigenaar David Beckham. In die duels kwam Alba tot acht goals en twintig assists.

Alba, die samenspeelt met zijn 'Barcelona-maatjes' Lionel Messi, Sergio Busquets en Luis Suárez, was onderdeel van het team dat in 2024 de Supporters’ Shield veroverde. Zijn prestaties leverden hem vorig jaar een plekje op in het All Star-team van de Major League Soccer. Dit seizoen staat hij alweer op vijf assists in elf MLS-wedstrijden.