Inter maakt opvallende shirtkeuze voor Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain

Inter speelt zaterdagavond niet in zijn witte uitshirt, maar kiest ervoor om in zijn derde tenue aan te treden in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. Volgens Italiaanse media is bijgeloof een waarschijnlijke reden voor het opvallende besluit.

Het is voor het eerst sinds 1999 dat een Champions League-finalist aantreedt in het derde tenue. Dat Inter niet in zijn traditionele, zwartblauwe shirt speelt was al wel duidelijk. Inter is officieel de uitploeg en de thuiskleuren overlappen teveel met het blauw-rood van PSG.

Zodoende leek het voor de hand te liggen dat Inter in zijn witte shirt zou spelen, een kleur die in de verste verte niet verward kan worden met het thuistenue van de Franse tegenstander.

Inter kiest er dus echter voor om in het geel aan te treden, een beslissing die de spelersgroep zelf heeft gemaakt. La Gazzetta dello Sport denkt dat bijgeloof de reden is. Inter won dit seizoen zijn twee wedstrijden in het geel, van Feyenoord en Sparta Praag.

Inter verloor dit seizoen eenmaal in de Champions League. De in het wit geklede Italianen verloren in hun uittenue van Bayer Leverkusen. Het gevoel in het 'gelukkige geel' is beter, waardoor Inter in die kleur zal aantreden.

Inter gaat zaterdagavond op jacht naar zijn vierde Europacup I/Champions League-trofee. I Nerazzurri mochten zich in 1964, 1965 en 2010 al de beste van Europa noemen.

De spelers zullen tijdens de wedstrijd een zwarte armband dragen ter nagedachtenis aan Ernesto Pellegrini. De oud-president van de club (1984 - 1995) overleed zaterdag op 84-jarige leeftijd. Onder zijn leiding werd onder meer tweemaal de UEFA Cup gewonnen (1991 en 1994).