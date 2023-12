Inter loopt onnodig averij op in de titelrace: Juventus kan zaterdag profiteren

Inter is vrijdagavond tegen puntenverlies aangelopen op bezoek bij Genoa. De nummer dertien van de Serie A wist i Nerazzurri op 1-1 te houden. Marko Arnautovic opende de score namens de thuisploeg; Radu Matei Dragusin maakte de gelijkmaker.

Bijzonderheden:

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij begonnen vrijdagavond op de bank bij Inter, terwijl Kevin Strootman bij Genoa wél in de basis stond. De openingstreffer viel in minuut 42 dankzij Arnautovic. Nicolò Barella probeerde het met een volley, maar zag zijn poging via Milan Badelj en de vingertoppen van doelman Josep Martínez op de paal belanden. Arnautovic stond op het juiste moment op de juiste plek en kon de rebound simpel binnen werken: 0-1.

Heel lang konden de bezoekers echter niet genieten van die voorsprong, daar Genoa in de extra tijd van de eerste helft alweer langszij kwam. Dragusin kopte een corner van Albert Gudmundsson, ex-PSV en -AZ, hard achter Yann Sommer: 1-1. In de tweede helft werd niet meer gescoord, waardoor nummer twee Juventus zaterdag twee punten kan inlopen op Inter. De Oude Dame speelt in eigen huis tegen het AS Roma van José Mourinho.

En we gaan tóch met een gelijke stand de rust in.. ?? Genoa komt op 1-1 tegen koploper Inter! ??#ZiggoSport #SerieA #GENINT pic.twitter.com/3f3skWstEg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 29, 2023

Bologna – Inter 1-1

42’ 0-1 Marko Arnautovic45+7’ 1-1 Radu Matei Dragusin