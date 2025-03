Inter deelt mokerslag uit aan Atalanta in Italiaanse titelstrijd; zorgen om Dumfries

Inter heeft zondag de topper in de Serie A gewonnen van Atalanta: 0-2. Carlos Augusto kopte na rust binnen uit een hoekschop, vlak voor tijd besliste Lautaro Martínez het duel. Koploper Inter heeft nu drie punten meer heeft dan Napoli en zes meer dan Atalanta, dat voorlopig even afhaakt in de titelstrijd. Oranje-international Denzel Dumfries viel na rust uit.

Het mocht een klein wonder heten dat Inter na in de beginfase niet op voorsprong kwam. Lautaro gaf mee aan Marcus Thuram, die zijn schot via de binnenkant van de paal geen doelpunt opleveren.

Aan de overkant liet ook Atalanta zijn tanden zien. Aanvoerder Marten de Roon slingerde de bal de zestien in richting Mario Pasalic, die zijn zeker lijkende treffer over de lat getikt zag worden door Yann Sommer.

Inter had het initiatief in grote delen van de eerste helft, maar wist het overwicht lange tijd niet om te zetten in een voorsprong. Gevaarlijke voorzetten werden vaak kundig onschadelijk gemaakt door doelman Marco Carnesecchi.

Vlak na rust werd het stadion opgeschrikt door een medisch noodgeval in het Inter-vak. Na minutenlange spanning besloot de scheidsrechter door te laten gaan. Inter nam de resterende hoekschop uiterst succesvol. Carlos Augusto klopte de Atalanta-defensie en knikte binnen: 0-1.

Flinke tegenvaller voor Inter en het Nederlands elftal was het geblesseerd uitvallen van Dumfries, die ogenschijnlijk een spierblessure heeft opgelopen en plots hoogst onzeker is voor de komende wedstrijden van Oranje tegen Spanje.

Atalanta zocht steeds vaker nadrukkelijk de weg naar voren, maar in aanvallend opzicht kende de ploeg van Gian Piero Gasperini niet zijn beste dag. Met name Ademola Lookman probeerde het, iedere keer tevergeefs.

Het werd Atalanta nog een stuk moeilijker gemaakt toen Éderson een oliedomme dubbele gele kaart pakte. De Braziliaan klaagde nadrukkelijk nadat hij geen overtreding meekreeg en werd door zijn protesten van het veld gestuurd.

Vlak voor tijd tikte Lautaro binnen en daarmee en was het duel beslist. Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini ging gefrustreerd en met een rode prent naar vroegtijdig naar de kant. Ook Inter-verdediger Alessandro Bastoni zou nog voor het laatste fluitsignaal op zijn tweede gele kaart getrakteerd worden.