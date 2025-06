Inter buigt achterstand mede dankzij heerlijke omhaal Lautaro Martínez volledig om

Inter heeft een knappe zege geboekt op het WK voor clubs. De ploeg van trainer Christian Chivu stond lange tijd met 0-1 achter tegen Urawa Red Diamonds, dat in het laatste kwartier toch ten onder ging: 2-1. Lautaro Martínez en Valentín Carboni bezorgden de verliezend Champions League-finalist de zege. Inter is nog niet verzekerd van de laatste zestien, maar een punt tegen River Plate is genoeg.

Aan de kant van Inter kreeg Stefan de Vrij een basisplaats toebedeeld. Denzel Dumfries is nog altijd geblesseerd en kwam dus niet in actie. Bij afwezigheid van de eveneens geblesseerde Marcus Thuram vormde Sebastiano Esposito het spitsenkoppel met Lautaro.

Inter ging dramatisch van start tegen Urawa, dat via een heerlijke teamgoal op voorsprong kwam. Takuro Kaneko speelde zijn directe tegenstander fraai uit, sneed de zestien binnen en legde perfect af op Ryoma Watanabe, die van dichtbij binnenschoot: 0-1.

Inter ging direct op zoek naar de gelijkmaker, die er ook snel leek te komen toen Lautaro werd bereikt uit een voorzet vanaf de linkerkant. El Toro kopte krachtig, maar nét te wild en dus tegen de lat.

Aanvallend gezien viel Inter tegen, en dus kwam de 0-1 ruststand niet als een verrassing. Niet lang ná de onderbreking kwam Federico Dimarco plots dichtbij, met een volley die rakelings over de lat vloog.

Urawa liet na uit de counter toe te slaan met een schot vanuit zeer kansrijke positie dat over vloog. Aan de andere kant liet ook Henrikh Mkhitaryan na te scoren, door vanaf een meter of elf met links naast te schieten.

Een kwartier voor tijd kreeg Inter toch waar zo naarstig naar op zoek was. Een hoekschop van Nicolò Barella belandde tot bij Lautaro, die met een fraaie, lage omhaal voor de gelijkmaker tekende: 1-1.

Inter pakte het initiatief in de slotfase. Daarin kwam het meermaals in de buurt van Shusaku Nishikawa, maar de 39-jarige doelman leek niet meer te hoeven vissen. Leek, want in minuut 92 viel de bal precies goed voor de voeten van Carboni, die met zijn mindere rechter de verre hoek vond: 2-1.