Inter boekt nipte thuiszege en brengt spanning helemaal terug in Italiaanse titelstrijd

Inter heeft maandagavond maximaal geprofiteerd van het puntenverlies van koploper Napoli. Waar laatstgenoemde club zondag niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Udinese, won Inter een dag later in eigen huis wel van nummer zes Fiorentina: 2-1. Het gat op de Serie A-ranglijst tussen nummer twee Inter en koploper Napoli is nu nog maar één punt.

Stefan de Vrij begon op de bank bij Inter. Denzel Dumfries was geschorst, en zat dus niet bij de selectie. Aan de kant van Fiorentina stond voormalig Eredivisionist Robin Gosens in de basis. Albert Gudmundsson, ex-speler van PSV en AZ, moest het doen met een rol als invaller.

Inter kwam halverwege de eerste helft al dicht bij de openingstreffer, maar de kopbal van Lautaro Martínez belandde op de lat. Een paar minuten later was het alsnog raak.

Een corner van Hakan Çalhanoglu viel binnen, en in de herhaling bleek dat het Fiorentina-verdediger Marin Pongracic was die de bal ongelukkig als laatste had geraakt: 1-0.

Toch stond het bij rust weer gelijk. Tegen het einde van de eerste helft kreeg Fiorentina een penalty na hands van Matteo Darmian. Rolando Mandragora benutte het buitenkansje feilloos: 1-1.

Zo kon Inter opnieuw beginnen, maar vroeg in de tweede helft kwam de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Carlos Augusto zette voor vanaf links, en Marko Arnautovic kopte de 2-1 binnen.

Fiorentina moest zo weer op jacht naar de gelijkmaker, maar wist niet veel grote kansen meer te creëren. Zo boekte Inter een zege, en ligt de Italiaanse titelstrijd weer helemaal open.