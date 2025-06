Inter bevestigt afscheid van Simone Inzaghi na verloren CL-finale

Simone Inzaghi gaat Inter definitief verlaten, zo maakt de Italiaanse club op haar eigen kanalen bekend. Dinsdag kwamen Italiaanse media met het nieuws naar buiten dat de Italiaanse trainer de overstap gaat maken naar Al-Hilal.

Inzaghi heeft sinds zijn komst in 2021 een ware machine gesmeed. Het resultaat mag er zijn: Inzaghi won met Inter één keer de Serie A, twee keer de beker, drie keer de Super Cup en bereikte twee Champions League-finales.

De Saudische club nam recent afscheid van de Braziliaan Jorge Jesus. Volgens L’Equipe deed Al-Hilal Zinedine Zidane een aanbod. De Fransman kon in Saudi-Arabië honderd miljoen euro gaan verdienen, maar besloot het aanbod af te wijzen.

Al-Hilal gaat nu van Inzaghi één van de best betaalde trainer ooit maken. Volgens Fabrizio Romano gaat de Italiaan binnenkort een contract tot de zomer van 2027 tekenen bij de Saudische-topclub.

Inzaghi laat zelf nog niets los over een transfer naar Al-Hilal. Hij schrijft in een verklaring: “Na vier intensieve jaren is voor mij het moment gekomen om afscheid te nemen van deze club, waaraan ik mij volledig heb toegewijd. Elke dag begon en eindigde voor mij met Inter, en ik heb van iedereen binnen de club – spelers, staf en medewerkers – professionaliteit en passie teruggekregen.”

“De zes behaalde trofeeën, waaronder de Scudetto, evenals onze prestaties in de Champions League in 2023 en recent, zijn het tastbare resultaat van het gezamenlijke werk en de toewijding van mijn staf en alle betrokkenen bij Inter”, schrijft Inzaghi.

“Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de aandeelhouders, en voor de steun en het dagelijkse overleg met de president en zijn team. In goed en open overleg hebben we besloten deze mooie periode af te sluiten. Tot slot wil ik de miljoenen Inter-fans bedanken. Jullie steun in moeilijke tijden en het samen vieren van onze successen zal ik nooit vergeten”, sluit de Italiaanse trainer af.