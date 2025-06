Inter betaalt 25 miljoen euro en haalt na Petar Susic tweede zomeraanwinst binnen

Inter heeft zich definitief versterkt met Luis Henrique. De club maakt bekend dat de rechtsbuiten, die overkomt van Olympique Marseille, een vijfjarig contract heeft ondertekend bij de club. Henrique is na Petar Susic de tweede zomeraanwinst van de Nerazzurri.

Henrique wist afgelopen seizoen pas echt door te breken bij Marseille. De nu 23-jarige aanvaller werd in 2020 overgenomen van Três Passos, dat acht miljoen euro ontving voor de rechtspoot.

In zijn beginperiode kwam de vleugelspeler vrij weinig aan spelen toe, met in totaal 49 optredens in zijn eerste twee seizoenen. Henrique liet zich in 2022 verhuren aan Botafogo, waar hij een onbetwiste basisspeler werd.

Na zijn terugkeer bleef het aantal speelminuten in eerste instantie alsnog vrij beperkt, maar afgelopen seizoen brak hij definitief door. In 35 wedstrijden maakte hij 9 doelpunten en leverde hij 10 assists, waarmee hij een groot aandeel had in de tweede plaats van Marseille.

Fabrizio Romano maakt bekend dat Inter 25 miljoen euro overmaakt naar Marseille. Dat bedrag valt iets lager uit dan gedacht, daar de transfergoeroe in april bedragen noemde van 30 à 35 miljoen euro.

Enkele dagen geleden versterkte de verliezend Champions League-finalist zich al met Petar Susic. De achtvoudig Kroatisch international komt over van Dinamo Zagreb, dat veertien miljoen euro bijschrijft.

Susic (21) is een defensief ingestelde middenvelder, die net als Henrique een vijfjarig contract heeft ondertekend. Susic gaat de concurrentiestrijd aan met onder meer Hakan Çalhanoglu, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan en Davide Frattesi.