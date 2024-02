Inspiratieloos Ajax loopt opnieuw averij op door hele late gelijkmaker NEC

Ajax is zondagmiddag in extremis tegen duur puntenverlies aangelopen. In eigen huis leek de ploeg van trainer John van 't Schip op weg naar een minimale zege dankzij een bevrijdende treffer van Carlos Forbs, tot Rober González in de 95ste minuut doel trof: 2-2. Ajax blijft vijfde, terwijl NEC zevende staat.

Van 't Schip voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het midweekse Conference League-duel met FK Bodø/Glimt (2-2). Steven Berghuis was niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen en werd verrassenderwijs vervangen door Jaydon Banel. Ook Chuba Akpom werd geslachtofferd: Benjamin Tahirovic speelde in zijn plaats, waardoor Kenneth Taylor opschoof op het middenveld.

Door de afwezigheid van Berghuis en de geblesseerde Steven Bergwijn was Jordan Henderson voor het eerst aanvoerder van de Amsterdammers. De ervaren Engelsman zag hoe zijn ploeg in de Johan Cruijff ArenA al vroeg op voorsprong kwam.

Brobbey legde goed terug op Banel, die via de heup van de spits van Ajax van dichtbij met enig fortuin doel trof. Na het bestuderen van de beelden werd het openingsdoelpunt uiteindelijk toch toegekend aan Brobbey.

NEC liet zich ook gelden, zo stuitte Bart van Rooij op Diant Ramaj en was de goalie van Ajax halverwege de eerste helft ook belangrijk door Sontje Hansen het scoren te beletten. De amusementswaarde lag voor rust enorm laag. Het zorgde zo nu en dan voor wat gefluit van ontevreden supporters.

De Nijmegenaren wisten vroeg in het tweede bedrijf ook direct serieus gevaar te stichten. Ditmaal moest Ramaj handelend optreden bij een gevaarlijke kopbal van de Japanner Koki Ogawa.

De ploeg van Van ‘t Schip speelde enorm behoudend en betaalde daar na een uur spelen de prijs voor. Hansen dribbelde vanaf de linkerflank naar binnen en gaf mee op Chery, die zijn strakke voorzet in eigen doel gewerkt zag worden door Jorrel Hato: 1-1.

Eigen goal van Jorrel Hato!??#ajanec — ESPN NL (@ESPNnl) February 18, 2024

Van ‘t Schip besloot direct in te grijpen. Kenneth Taylor verliet onder luid gejuich het veld en werd vervangen door Branco van den Boomen, terwijl Ar'Jany Martha binnen de lijnen kwam voor Benjamin Tahirovic. Het hielp niets, want Calvin Verdonk verscheen vogelvrij voor Ramaj. De doelman had echter een geweldige reflex in huis op de inzet van de verdediger.

Uit het niets kwam Ajax ruim tien minuten voor tijd toch weer op voorsprong. Lasse Schöne, die bij NEC in de ploeg was gekomen en daarmee de buitenlander met de meeste Eredivisie-duels (434) werd, stond aan de basis van balverlies. Brobbey gaf mee aan invaller Carlos Forbs, waarna de Portugees al vallend de 2-1 voor zijn rekening nam.

Schöne was nog dicht bij de 2-2, maar zag zijn vrije trap op de bovenkant van de lat belanden. De gelijkmaker kwam er in de 95ste minuut alsnog toen González van dichtbij binnenwerkte.

